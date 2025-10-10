"Un bon modèle" : un joueur du Bayern se confie sur son entraîneur Vincent Kompany

Le défenseur central du Bayern Dayot Upamecano s'est exprimé à propos de son entraîneur Vincent Kompany.

Au micro du Parisien, il confie qu’il le connaissait déjà bien, de par les performances de l'ex-joueur à Manchester City et avec les Diables Rouges : "On le regardait tous jouer quand on était jeunes ; c’était une légende pour la Belgique et Manchester City."

Vincent Kompany, un modèle pour Dayot Upamecano

Le Français le considérait même comme un modèle : "C’était un défenseur très agressif dans les duels, un leader aussi sur le terrain, un bon modèle pour moi."

Dayot Upamecano est ensuite revenu sur sa façon de travailler aux côtés de Vincent Kompany : "Il m’aide beaucoup ; on fait beaucoup de séances vidéo, il me parle de mon positionnement."

"C’est toujours très intense avec lui", précise le défenseur bavarois, auquel l’ancien Diable Rouge accorde sa pleine confiance en ce début de saison. Il a pris part à neuf des dix matchs du Bayern.

La prochaine rencontre des Bavarois est programmée au 18 octobre. Les hommes de Vincent Kompany affronteront leur grand rival, le Borussia Dortmund, à 18h30.

