Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Qu'il suscite les convoitises ne fait plus aucun doute : Rik De Mil attire les regards. L'été dernier déjà, l'Antwerp s'était intéressé à lui, et cette semaine, l'Union Saint-Gilloise l'a identifié comme le successeur idéal de Sébastien Pocognoli.

La Gantoise aurait également placé son nom sur ses tablettes cette semaine, tandis que Genk a également été cité plus tôt comme possible nouveau club pour Rik De Mil.

Le KRC Genk a réagi vivement

Chez les Limbourgeois, il a été cité pour succéder à Thorsten Fink, mais le club a tenu à démentir fermement cette rumeur dans un communiqué officiel partagé par la VRT.

"Suite à l’article 'Pourquoi les grands clubs sont-ils si fous de Rik De Mil ?' (Het Nieuwsblad, 10 octobre 2025 – repris par Het Belang van Limburg), le KRC Genk souhaite préciser que la mention selon laquelle le club se serait renseigné sur Rik De Mil est incorrecte."

Le KRC Genk n’a aucun intérêt pour Rik De Mil

"Le KRC Genk tient à préciser que le club n’a eu aucun contact, ni avec Rik De Mil ni avec son entourage. Il n’est absolument pas question d’une recherche d’un nouvel entraîneur", indique le communiqué officiel.





Le KRC Genk, actuellement septième du championnat avec 14 points sur 30, comptait simplement profiter de la trêve internationale pour travailler davantage et échanger avec son groupe et son staff.