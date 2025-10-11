Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué

Le KRC Genk est très clair concernant Rik De Mil dans un communiqué
Deviens fan de KRC Genk! 2039

Qu'il suscite les convoitises ne fait plus aucun doute : Rik De Mil attire les regards. L'été dernier déjà, l'Antwerp s'était intéressé à lui, et cette semaine, l'Union Saint-Gilloise l'a identifié comme le successeur idéal de Sébastien Pocognoli.

La Gantoise aurait également placé son nom sur ses tablettes cette semaine, tandis que Genk a également été cité plus tôt comme possible nouveau club pour Rik De Mil.

Le KRC Genk a réagi vivement

Chez les Limbourgeois, il a été cité pour succéder à Thorsten Fink, mais le club a tenu à démentir fermement cette rumeur dans un communiqué officiel partagé par la VRT.

"Suite à l’article 'Pourquoi les grands clubs sont-ils si fous de Rik De Mil ?' (Het Nieuwsblad, 10 octobre 2025 – repris par Het Belang van Limburg), le KRC Genk souhaite préciser que la mention selon laquelle le club se serait renseigné sur Rik De Mil est incorrecte."

Le KRC Genk n’a aucun intérêt pour Rik De Mil

"Le KRC Genk tient à préciser que le club n’a eu aucun contact, ni avec Rik De Mil ni avec son entourage. Il n’est absolument pas question d’une recherche d’un nouvel entraîneur", indique le communiqué officiel.

Le KRC Genk, actuellement septième du championnat avec 14 points sur 30, comptait simplement profiter de la trêve internationale pour travailler davantage et échanger avec son groupe et son staff.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Rik De Mil

Plus de news

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

Rik De Mil à l'Union Saint-Gilloise ? Un ancien Diable Rouge donne son avis tranché et s'interroge

16:00
Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

13:30
Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

Un accord en vue ? Denis Odoi dispute un match avec un club de Challenger Pro League

19:00
L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

L'AC Milan pourrait devoir se passer d'Alexis Saelemaekers pour un petit moment

18:00
Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

Le Club de Bruges entre en concurrence avec deux clubs étrangers pour une pépite mexicaine

17:30
1
Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

Anderlecht semble déjà avoir pris une première décision concernant la présidence du club

16:30
Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

Un bon choix de reprendre Axel Witsel en équipe nationale ? Laurent Ciman donne son avis

17:00
🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

🎥 Eden Hazard de retour à Chelsea : voici comment suivre son match à Stamford Bridge

15:30
OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

OFFICIEL : titulaire avec les Diables Rouges ce vendredi, ce joueur sera absent face au Pays de Galles

14:57
"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

"J'ai rarement vu un entraîneur ainsi" : un jeune joueur du Bayern encense Vincent Kompany

14:20
"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

"Il n'était pas mal dans son rôle de faux 9" : un ancien Diable Rouge séduit par Trossard

14:00
Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

Réorganisation à Anderlecht : deux départs secouent le staff médical

12:40
"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

"Il a le potentiel pour devenir connu comme Mbappé, Yamal ou KDB" : l'agence de ce Diable Rouge est ambitieuse

13:00
DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

DAZN met la pression sur la Pro League : plusieurs scénarios sur la table

11:30
La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

La presse européenne descend les Diables Rouges après le match nul contre la Macédoine du Nord

12:20
Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

Un Diable Rouge encensé... avec les Espoirs : "Il est fantastique"

12:00
Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

10:30
Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

Grosse tension : la presse espagnole s'en prend à l'Équipe de France

11:00
Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

10:00
"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

09:30
"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

09:01
"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

08:30
2
Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

08:00
2
"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

07:42
5
Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

07:00
"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

07:23
Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

23:21
Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

21:40
Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

23:00
2
Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

22:00
Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

22:43
5
Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

21:20
Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts

Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts

21:08
2
Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

20:00
Officiel : cette fois, la voie est libre pour Pocognoli

Officiel : cette fois, la voie est libre pour Pocognoli

20:31
DAZN annonce une très mauvaise nouvelle à la Pro League

DAZN annonce une très mauvaise nouvelle à la Pro League

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved