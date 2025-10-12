Un footballeur français dérape complètement : flashé à 224 km/h sans permis de conduire

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Un footballeur français a été flashé à 224 km/h sur l'A131, près du Havre. Il roulait 100km/h de plus que la limite...

La police de la route de Saint-Romain-de-Colbosc a intercepté le joueur vers 18h15 alors qu’il roulait à vive allure au volant de sa Mercedes AMG A45 S, rapporte Paris-Normandie.

Selon la gendarmerie, il s’agissait d’un footballeur professionnel pressé de prendre un vol pour rejoindre son équipe, hors de l’Union européenne. Il devait disputer un match le lendemain.

Son permis de conduire avait été retiré pour une autre infraction, il ne pouvait plus rouler. Visiblement, il n'a pas retenu la leçon.

Des ennuis avec la justice

Le footballeur a été entendu par les autorités dans le cadre d’une audition libre. Des poursuites devraient être engagées pour excès de vitesse et conduite sans permis valide.

Cet incident pourrait avoir des conséquences pour le joueur, aussi bien sur le plan judiciaire qu’au sein de son club.