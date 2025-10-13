Bientôt la fin de carrière pour Radja Nainggolan ? Le joueur répond très clairement

Radja Nainggolan n'est pas encore prêt à mettre un terme à sa carrière. Une chose est en tout cas sûre : cette saison ne sera pas la dernière.

C’est du moins ce qu’il a confié à Sudinfo : "Je sais qu’au moment où j’arrêterai définitivement, le football me manquera. J’avais déjà eu ce sentiment quand j’avais dû stopper pendant sept mois. Mais ce n’est pas ma dernière saison, car j’ai encore l’envie de jouer."

"Tant que je m’amuse sur le terrain, tant que je me sens bien physiquement et compétitif, je continuerai", précise l’ancien Diable Rouge.

Maintenant, je pense surtout à m’amuser sur le terrain

Il joue purement par plaisir désormais : "Maintenant, je pense surtout à m’amuser sur le terrain. Je suis bien ici, à Lokeren, ce n’est pas loin de la maison. Les gens me respectent. Je me sens heureux. On a un groupe avec des garçons qui ont envie de progresser et qui espèrent aller plus haut dans leur carrière."

"Je veux essayer de les aider en ce sens, de leur apprendre des choses. Donc, oui, le football me procure encore des motifs de satisfaction."





Le début d’exercice de Lokeren n’est pas grandiose. Après neuf journées, le Ninja et ses coéquipiers sont actuellement 12e sur 17 avec 7 points sur 27. Le bilan est de deux victoires, un nul et six défaites.