Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?
Deviens fan de Bayern Munich! 602

Jérôme Boateng s'apprête à retourner à Munich. L'ex-international allemand participera à un stage au sein du Bayern.

Récemment, Vincent Kompany déclarait ceci à propos de la légende du Bayern : "Je ne discute pas de ça publiquement. Mais pour un stage de quelques semaines, bien sûr, évidemment, il est toujours invité en tant que légende du Bayern."

"Nous pouvons profiter de son expérience en tant que défenseur de classe mondiale", avait-il ensuite précisé à propos du jeune retraité.

Jérôme Boateng veut revenir

Jérôme Boateng serait ouvert à un retour au Bayern. Il a en tout cas déjà discuté avec Vincent Kompany pour effectuer un stage.

"J’ai déjà parlé avec lui. Je peux faire un stage au Bayern, et j’ai vraiment hâte. Il faut juste trouver le bon moment", a raconté l’ancien joueur au micro du BILD.

Rien n’est encore fait. Il s’agit d’un simple stage, mais le Bayern Munich semble en tout cas disposé à potentiellement lui proposer de travailler au sein du club.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Vincent Kompany

Plus de news

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

Un joueur de Vincent Kompany en route pour l'Italie cet hiver ? Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Bavarois ?

14:00
Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

Vincent Kompany sous-estimé en Belgique ? "À l'époque, il n'a pas reçu le respect qu'il méritait"

12:40
Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

Ce pays est "champion du monde"... sans avoir joué la Coupe du monde

13:40
Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

Les Diables devront le surveiller de près : David Brooks, le De Bruyne gallois qui revient de l'enfer

13:20
OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

OFFICIEL : le remplaçant de Sébastien Pocognoli est connu

13:11
LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté Live

LIVE : Suivez Pays de Galles - Belgique et l'avant match des supporters en direct commenté

11:30
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

12:00
Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

Un ancien coach d'Anderlecht en négociations pour remplacer Sébastien Pocognoli à l'Union Saint-Gilloise

12:20
Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

Pour la troisième fois de la saison : un nouvel entraîneur arrive à l'Olympic Charleroi

11:40
"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

"J'espère qu'il va débuter" : Philippe Albert tranche sur l'attaquant à aligner contre le pays de Galles

11:20
Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

Fabio Capello se lâche sur Ronaldo et sa vie agitée au Real Madrid

11:00
Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

Le sélectionneur gallois taquine Kompany et encense deux Diables : "Il peut dribbler dans une cabine..."

10:30
Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

Le sélectionneur du pays de Galles, Craig Bellamy, interdit un geste très répandu à ses joueurs

10:00
"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

"Je compare souvent sa situation à celle de Vincent Kompany" : le père de Remco fait un lien surprenant

17:00
Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

Le Maroc U20 file en demi-finale de la Coupe du monde : deux Anderlechtois dans l'aventure

09:33
Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

Choisi par Lionel Messi : un jeune talent belge rejoint la liste des stars de demain

09:02
"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

"Le pays de Galles maître de son destin" : la presse galloise affiche sa confiance

08:37
Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

Mondial 2026 : soirée parfaite pour les Pays-Bas, le Danemark confirme son rang

08:12
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/10: Onyedika

07:00
Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

Rien ne freine DAZN : la plateforme tranche malgré la crise en Belgique

07:43
L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

L'ancien sélectionneur, Marc Wilmots, mise sur deux jeunes Diables pour faire tomber le pays de Galles

07:29
La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

La victoire et rien d'autre : voici la composition probable des Diables au Pays de Galles

06:40
Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

Un club étranger évoluant en Ligue des champions s'intéresse à Raphael Onyedika

07:00
"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles Interview

"Il y a plus de pression" : Thibaut Courtois sait ce que la Belgique doit faire pour battre le Pays de Galles

06:00
De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

De la Pro League à la Coupe du monde ? Le championnat belge mis en avant par cette sélection

06:20
"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

"On aurait dû investir dans un coach qui te fait gagner des titres" : Radja Nainggolan encore frustré de 2018

23:00
Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

Les confidences de l'ancien Anderlechtois Luc Nilis : "Je me suis endormi en pleurant chaque soir"

22:30
Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

Un retour de la MSN possible ? Messi et Suárez n'attendent plus que... Neymar

22:00
OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

OFFICIEL : un entraîneur récemment limogé en Pro League a trouvé un nouveau défi

21:40
Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

Bientôt la fin de l'aventure entre Robert Lewandowski et le FC Barcelone ?

21:20
Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

Mehdi Bayat fait le point à propos d'un potentiel départ de Rik De Mil vers l'Union Saint-Gilloise

21:00
5
"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine Interview

"Parfois, vous me faites rire" : Rudi Garcia se moque des critiques après le partage contre la Macédoine

20:20
2
OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

OFFICIEL : Anderlecht prolonge un jeune talent formé au club

20:40
"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables Interview

"On sait tout faire" : Rudi Garcia confiant avant sa rencontre la plus importante sur le banc des Diables

19:40
"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

"Avant, j'aurais mis un coup de tête" : Fred Vanderbiest s'est bel et bien assagi

20:00
"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

19:21

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 7
Union Berlin Union Berlin 17/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Brême Werder Brême
1. FC Cologne 1. FC Cologne 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern Munich Bayern Munich 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved