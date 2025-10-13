Une légende du Bayern en stage... avec Vincent Kompany ?

Jérôme Boateng s'apprête à retourner à Munich. L'ex-international allemand participera à un stage au sein du Bayern.

Récemment, Vincent Kompany déclarait ceci à propos de la légende du Bayern : "Je ne discute pas de ça publiquement. Mais pour un stage de quelques semaines, bien sûr, évidemment, il est toujours invité en tant que légende du Bayern."

"Nous pouvons profiter de son expérience en tant que défenseur de classe mondiale", avait-il ensuite précisé à propos du jeune retraité.

Jérôme Boateng veut revenir

Jérôme Boateng serait ouvert à un retour au Bayern. Il a en tout cas déjà discuté avec Vincent Kompany pour effectuer un stage.

"J’ai déjà parlé avec lui. Je peux faire un stage au Bayern, et j’ai vraiment hâte. Il faut juste trouver le bon moment", a raconté l’ancien joueur au micro du BILD.





Rien n’est encore fait. Il s’agit d’un simple stage, mais le Bayern Munich semble en tout cas disposé à potentiellement lui proposer de travailler au sein du club.