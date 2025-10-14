Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Vainqueurs 2-4 au Pays de Galles et leaders du groupe, les Diables Rouges se rapprochent du Mondial 2026 et préparent deux amicaux contre les États-Unis et le Mexique.

La Belgique se rapproche un peu plus du Mondial 2026. Grâce à une victoire 2-4 à Cardiff contre le Pays de Galles, les Diables Rouges prennent la tête du groupe avec 14 points et un match en retard. Derrière eux, la Macédoine du Nord n’a pu faire mieux qu’un nul 1-1 face au Kazakhstan, un résultat qui fait les affaires des Belges.

Deux matchs aux US

Selon Het Laatste Nieuws, la sélection prépare la suite avec deux matchs amicaux aux États-Unis. En mars, les hommes de Rudi Garcia affronteront les États-Unis à Chicago, puis le Mexique à Atlanta. Deux adversaires qui vont permettre d'affiner les automatismes avant la Coupe du Monde.

En 2014, lors du Mondial au Brésil, la Belgique s’était imposée 2-1 contre les US après prolongations grâce à Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku.

Le dernier match contre le Mexique avait été très animé. Il s’était terminé sur un score de 3-3, avec un but d’Eden Hazard et deux de Lukaku.

La qualification n’est plus très loin et la Belgique avance avec confiance. On espère que de nombreux fans feront le déplacement.