Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong a prolongé son contrat avec le FC Barcelone. Le Néerlandais a officiellement paraphé le document ce mercredi.

Aux Pays-Bas comme en Espagne, la question revenait depuis quelque temps : Frenkie De Jong allait-il prolonger au FC Barcelone ?

La presse a été invitée, et l’"événement" a même été diffusé en direct. Ce mercredi, le joueur a apposé sa signature sur un nouveau contrat.

Il est désormais lié au club catalan jusqu’en 2029. Et dire que cet été encore, des rumeurs évoquaient un éventuel transfert…

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone jusqu’en 2029

Mais un détail important figure dans son nouveau contrat : une clause libératoire astronomique que peu de clubs pourraient payer. Pour racheter Frenkie De Jong, il faudrait débourser 500 millions d’euros.

Une pratique courante au Barça, mais qui reste impressionnante. Lamine Yamal, par exemple, dispose même d’une clause libératoire d’un milliard d’euros dans son contrat.