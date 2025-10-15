Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany s'apprête à disputer à l'Allianz Arena le célèbre "Der Klassiker", l'une des rencontres les plus attendues du football allemand, face au Borussia Dortmund.

Près de 600 km séparent les stades des deux équipes. Il est clair que nous ne pouvons pas parler de derby pour évoquer cette rencontre, cela n’empêche que la rivalité est grande : "Ce genre de match ne se joue pas seulement sur la forme du moment. C’est une rencontre avec sa propre histoire, son propre contexte. On a l’impression de jouer un derby, même s’il y a une grande distance entre les deux villes."

"C’est un classique. Les émotions jouent un rôle plus important que dans d’autres matchs — et c’est ce qui le rend spécial", poursuit l’entraîneur belge au micro de Sport1 (Bundesliga).

La saison dernière, aucune des deux équipes ne s’était imposée en championnat lors des deux affrontements : "Les deux matchs contre Dortmund l’an dernier étaient bons. Nous avions bien joué, mais fait deux matchs nuls."

Dès qu’on arrive au stade, on sent que c’est un match particulier

Un match où s’imposer est encore plus important que dans les autres : "Dès qu’on arrive au stade, on sent que c’est un match particulier. À la fin de la journée, les trois points sont importants dans chaque match — mais encore plus dans celui-là."

Un succès permettrait au Bayern de poursuivre sa belle série. En ce début de saison, le club allemand réalise une magnifique série de dix victoires en dix matchs toutes compétitions confondues, un record dans les cinq grands championnats européens.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Bayern Munich - Borussia Dortmund en live sur Walfoot.be à partir de 18:30 (18/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Vincent Kompany

Plus de news

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
2
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1
Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

Les Diables Rouges plus souvent face aux grands d'Europe ? L'UEFA préparerait une petite révolution

09:00
🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

🎥 Dérapage total en provinciale : un entraîneur assène un coup de tête à l'arbitre

08:30
Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

Bonne nouvelle pour Besnik Hasi : Anderlecht récupère une pièce maîtresse

08:00
Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

Fumée blanche à Anderlecht : Vandenhaute laisse avancer les choses

07:40
"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

"D'où il me connaît ?" : Nathan Ngoy surpris par un Diable Rouge lors de son arrivée à Lille

07:20
Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

Mondial 2026 : l'Angleterre se qualifie, le Portugal de Roberto Martinez cale et l'Italie garde espoir

07:00
Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

Neuf sur neuf : la semaine parfaite des U17 belges

06:30
Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

Kenneth Bornauw prend le pouvoir à Anderlecht : voici pourquoi tout a changé

23:30
Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

Le nouveau patron de l'attaque des Diables Rouges ? : "Il a un niveau hors du commun"

23:00
Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

Une Panenka pour la première place : les U21 belges se rapprochent de l'Euro 2027

22:35
Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

Aucun record ne lui résiste : Cristiano Ronaldo entre encore plus dans l'histoire

22:08
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

21:46
"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

"Cela nous brise le cœur" : les frères Lukaku confrontés à des tensions familiales

21:22
Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

Seize ans d'attente : un sélectionneur belge qualifie son équipe pour le Mondial

21:00
Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

Perdre tous ses matchs et aller au Mondial 2026 ? Un pays européen pourrait vivre un miracle

20:30
Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

Le sort s'acharne sur Nicky Hayen : un cadre du Club de Bruges pas près de refouler les terrains

20:00
1
Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

Voici qui les Diables Rouges vont affronter avant le Mondial 2026

19:30
Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

Buteur avec le Japon contre la Belgique en 2018, il pourrait bien aider ce club de D1B à remonter dans l'élite

19:00
Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

Denis Odoi rejoindra-t-il finalement le KV Courtrai ? La décision est tombée

18:20
Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

Un ancien coach de la Belgique proche du Mondial avec un pays de 150 000 habitants : "Je n'ai jamais vécu ça"

18:00
Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

Le vrai défi de Rudi Garcia commence maintenant

17:30
Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

Michy Batshuayi vers un départ de Francfort l'hiver prochain ?

17:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 7
Union Berlin Union Berlin 17/10 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 18/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 18/10 Werder Brême Werder Brême
1. FC Cologne 1. FC Cologne 18/10 FC Augsburg FC Augsburg
RB Leipzig RB Leipzig 18/10 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 18/10 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Bayern Munich Bayern Munich 18/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
FC St. Pauli FC St. Pauli 19/10 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved