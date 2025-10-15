Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Ce samedi, le Bayern de Vincent Kompany s'apprête à disputer à l'Allianz Arena le célèbre "Der Klassiker", l'une des rencontres les plus attendues du football allemand, face au Borussia Dortmund.

Près de 600 km séparent les stades des deux équipes. Il est clair que nous ne pouvons pas parler de derby pour évoquer cette rencontre, cela n’empêche que la rivalité est grande : "Ce genre de match ne se joue pas seulement sur la forme du moment. C’est une rencontre avec sa propre histoire, son propre contexte. On a l’impression de jouer un derby, même s’il y a une grande distance entre les deux villes."

"C’est un classique. Les émotions jouent un rôle plus important que dans d’autres matchs — et c’est ce qui le rend spécial", poursuit l’entraîneur belge au micro de Sport1 (Bundesliga).

La saison dernière, aucune des deux équipes ne s’était imposée en championnat lors des deux affrontements : "Les deux matchs contre Dortmund l’an dernier étaient bons. Nous avions bien joué, mais fait deux matchs nuls."

Dès qu’on arrive au stade, on sent que c’est un match particulier

Un match où s’imposer est encore plus important que dans les autres : "Dès qu’on arrive au stade, on sent que c’est un match particulier. À la fin de la journée, les trois points sont importants dans chaque match — mais encore plus dans celui-là."

Un succès permettrait au Bayern de poursuivre sa belle série. En ce début de saison, le club allemand réalise une magnifique série de dix victoires en dix matchs toutes compétitions confondues, un record dans les cinq grands championnats européens.