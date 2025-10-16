Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

La RAAL reçoit Westerlo samedi après-midi. Frédéric Taquin a préfacé la rencontre en conférence de presse.

La deuxième meilleure défense du championnat qui reçoit la deuxième meilleure attaque : le match de ce weekend à l'Easi Arena vaudra assurément la peine d'être suivi. D'autant que la RAAL continue à grandir : "On est dans ce qu’on avait décidé, voire un peu plus haut. Un match nul ne serait pas mauvais mais je n’ai pas envie de jouer pour un point", explique Frédéric Taquin en conférence de presse, cité par Le Soir.

Pour cela, les Loups ont gardé la forme durant la trêve avec une victoire 3-1 contre les U23 de La Gantoise sur des buts signés Maxime Pau, Mohamed Guindo et Pape Fall. Depuis cette rencontre, l'état physique de certains joueurs a évolué.

"Lucas Bretelle et Théo Epailly s’entraînent normalement. Jordi Liongola était en équipe nationale (du Burundi) et revient ce jeudi matin. Alexis Beka Beka était sorti blessé en amical (avec les U21) avec un petit problème aux adducteurs mais on était sur deux à trois semaines d’indisponibilité et on en est déjà à deux" explique l'entraîneur des Verts.

Continuer à faire preuve de patience

Beka Beka était assez attendu à son arrivée, son coach ne se veut pas alarmiste : "Il s’entraîne individuellement et il va bientôt pouvoir reprendre avec le groupe. Il était très proche de quelque chose de bien, c’est la raison pour laquelle on l’avait mis avec les U21, pour qu’il puisse engranger du temps de jeu. Malheureusement, il s’est blessé assez rapidement. Cela postpose son retour mais comme je l’avais dit, il ne fallait pas s’attendre à le voir tout de suite".

Que ce soit avec ou sans lui, la RAAL doit se montrer plus conquérante en attaque : l'équipe reste sur deux 0-0 en championnat. "On a fait une grosse étude par rapport à ce qu’on se crée, à la façon dont on finalise. Est-ce la passe, la finition, la réussite qui fait défaut ? On a découvert certaines choses qui pourraient faire la différence, on a créé des séances pour pallier nos manquements et on va voir si on est capable de la faire ce week-end. On n’est pas loin de marquer beaucoup de buts", conclut Taquin avec optimisme.