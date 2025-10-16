Personne n'avait vu venir le dernier transfert de l'Union : "Quand ils m'ont contacté, j'ai cru à une blague"

Jens Teunckens a retrouvé de l'embauche à l'Union Saint-Gilloise. Le gardien ne s'attendait pas à être approché par le champion en titre.

Il y a une semaine, l'Union Saint-Gilloise a officialisé l'arrivée de Jens Teunckens, libre depuis la fin de son aventure au Lierse, qui l'avait même relégué dans le noyau B. Il débarque au Parc Duden comme quatrième gardien.

Tout est allé très vite : "Les négociations se sont déroulées sans encombre et un accord était même déjà conclu depuis la mi-septembre", explique le portier de 27 ans dans une interview accordée au Belang van Limburg.

"Quand ils m'ont contacté, j'ai d'abord pensé que c'était une blague. J'ai bien sûr un lien avec Jos Beckx (responsable des gardiens bien connu des Unionistes), mais on ne s'attend pas à ce que le champion en titre appelle pour te recruter", rigole-t-il.

Il faut de tout pour faire un noyau

"Tout le monde connaît désormais leur historique de transferts et leurs performances récentes, je me demande donc quelles données ils ont analysé à mon sujet", sourit celui qui n'a plus disputé un match officiel depuis avril 2024.

Celui qui était autrefois un grand espoir du Club de Bruges et de l'Antwerp (Roberto Martinez l'a même appelé à deux reprises chez les Diables) peut apporter son vécu au groupe, notamment au troisième gardien, le Géorgien Giorgi Kavlashvili (18 ans). "Je pourrai jouer un match de temps en temps, mais l'accent sera mis sur les entraînements", confirme Teunckens.