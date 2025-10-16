Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Romelu Lukaku a déjà bien bourlingué parmi l'élite du football européen. Il aurait même pu ajouter le Real Madrid à son CV.

Romelu Lukaku commence à trouver le temps long à l'infirmerie du Napoli. Mais il a refait parler de lui suite à l'interview de son agent. Dans le quotidien espagnol AS, Federico Pastorello révèle que son joueur n'était pas loin de signer au Real Madrid il y a deux ans.

À l'époque, les Madrilènes cherchaient à combler le départ de Karim Benzema en attaque. La direction avait déjà tenté le coup pour Kylian Mbappé mais l'opération ne se réalisera qu'un an plus tard. C'est là que le nom de Romelu Lukaku a été évoqué.

"Je pense que le Real Madrid est le meilleur club du monde pour de nombreuses raisons. Je dois être honnête et dire qu'il y avait une opportunité, à un moment où l'on ne savait pas où Romelu allait aller et avec Ancelotti comme entraîneur", explique son agent.

Mbappé déjà dans toutes les têtes

"Disons donc qu'il y avait une opportunité, car Ancelotti l'aurait voulu. Il a toujours eu de l'estime pour Lukaku", poursuit Federico Pastorello. Malgré le fait que les deux hommes n'aient encore jamais collaboré, l'intérêt était bien réel.

Mais l'opération n'a pas abouti : "Ils étaient déjà concentrés sur le gros transfert de Mbappé pour l'année suivante et ne voulaient pas dépenser pour un prêt". C'est finalement l'AS Roma qui l'a momentanément sorti de la galère à Chelsea. Quant au dossier Mbappé, le Real a fini par voir sa patience récompensée.

