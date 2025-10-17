Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

L'incertitude autour des droits de diffusion du football belge continue de croître. L'annonce de DAZN la semaine dernière lors de la Pro League a suscité des doutes parmi plusieurs dirigeants belges.

Le service de streaming souffre toujours de l'absence d'accords avec les grands opérateurs de télécommunications. La conséquence : moins de visibilité, moins de revenus et un malaise croissant dans les salles de réunion.

DAZN peut-il suspendre les paiements ?

DAZN a informé la Pro League qu'il ne parvient pour l'instant pas à conclure un contrat avec au moins deux opérateurs traditionnels, comme initialement prévu. L'arrêt des discussions avec Proximus a particulièrement surpris, car ces négociations semblaient auparavant en bonne voie. Depuis, aucun progrès n'a été réalisé.

Étant donné que DAZN a du mal à remplir pleinement ses obligations, il a demandé à la Pro League de renégocier l'accord. La Ligue temporise pour l'instant, tout en ne souhaitant pas immédiatement rompre le partenariat. Une rupture avec DAZN représenterait en effet un coup dur, tant sur le plan financier qu'en ce qui concerne la stabilité des diffusions.

Contrat pas encore signé

Entre-temps, la nervosité grandit au sein des clubs. Ils se demandent s'ils recevront finalement moins d'argent que prévu. Selon Het Nieuwsblad, le directeur financier de la Pro League a même contacté les clubs pour évaluer quel serait l'impact si DAZN cessait ses paiements. Mais plus qu'une précaution, cela a surtout alimenté l'inquiétude.

L'un des éléments les plus préoccupants est que le contrat officiel entre DAZN et la Pro League n'est toujours pas signé. Bien que DAZN respecte pour l'instant ses obligations, cela demeure un signal étrange dans un dossier qui reste sous tension depuis des mois.

Pour l'instant, tout le monde espère une percée dans les négociations avec les opérateurs de télécommunications. Mais chaque semaine sans accord renforce l'impression que le football belge, bien positionné sportivement, risque de perdre gros en dehors du terrain.