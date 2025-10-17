Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League

Un coup dur pour DAZN...et l'ensemble du football belge ? La nervosité s'accroît en Pro League
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'incertitude autour des droits de diffusion du football belge continue de croître. L'annonce de DAZN la semaine dernière lors de la Pro League a suscité des doutes parmi plusieurs dirigeants belges.

Le service de streaming souffre toujours de l'absence d'accords avec les grands opérateurs de télécommunications. La conséquence : moins de visibilité, moins de revenus et un malaise croissant dans les salles de réunion.

DAZN peut-il suspendre les paiements ?

DAZN a informé la Pro League qu'il ne parvient pour l'instant pas à conclure un contrat avec au moins deux opérateurs traditionnels, comme initialement prévu. L'arrêt des discussions avec Proximus a particulièrement surpris, car ces négociations semblaient auparavant en bonne voie. Depuis, aucun progrès n'a été réalisé.

Étant donné que DAZN a du mal à remplir pleinement ses obligations, il a demandé à la Pro League de renégocier l'accord. La Ligue temporise pour l'instant, tout en ne souhaitant pas immédiatement rompre le partenariat. Une rupture avec DAZN représenterait en effet un coup dur, tant sur le plan financier qu'en ce qui concerne la stabilité des diffusions.

Contrat pas encore signé

Entre-temps, la nervosité grandit au sein des clubs. Ils se demandent s'ils recevront finalement moins d'argent que prévu. Selon Het Nieuwsblad, le directeur financier de la Pro League a même contacté les clubs pour évaluer quel serait l'impact si DAZN cessait ses paiements. Mais plus qu'une précaution, cela a surtout alimenté l'inquiétude.

L'un des éléments les plus préoccupants est que le contrat officiel entre DAZN et la Pro League n'est toujours pas signé. Bien que DAZN respecte pour l'instant ses obligations, cela demeure un signal étrange dans un dossier qui reste sous tension depuis des mois.

Pour l'instant, tout le monde espère une percée dans les négociations avec les opérateurs de télécommunications. Mais chaque semaine sans accord renforce l'impression que le football belge, bien positionné sportivement, risque de perdre gros en dehors du terrain.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

Un entraîneur de Pro League confirme : "Besnik Hasi voulait m'emmener avec lui à Anderlecht"

10:00
Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

Adriano Bertaccini revient de loin : "J'ai eu peur quand Mazzu a signé à Saint-Trond'

09:30
Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

Pour le plus grand bonheur des entraîneurs ? La Pro League envisage un changement de taille pour le VAR

09:00
Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

Olivier Deschacht catégorique : "Il n'y a qu'un seul homme qui pouvait devenir le président d'Anderlecht"

07:40
La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

La faute à...René Weiler ? Comment Nicolas Raskin pouvait lancer sa carrière à Anderlecht

07:20
Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

Diable Rouge en 2020, sélectionné à l'autre bout du monde aujourd'hui : "J'ai reçu beaucoup de messages"

08:00
Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

Comment le Club de Bruges peut-il survivre au "Kompany-ball" la semaine prochaine à Munich ?

07:00
Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

Un ancien Diable Rouge évoque ses mois compliqués à Anderlecht : "Je n'ai jamais été aussi malheureux"

06:30
"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

"J'étais convaincu de pouvoir concurrencer Vázquez" : Keisuke Goto se confie avant STVV-Anderlecht

22:30
L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

L'après-Thibaut Courtois se prépare déjà : le Real Madrid aurait trouvé le gardien appelé à lui succéder

23:00
Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

Le Club de Bruges en concurrence avec d'autres clubs belges et espagnols pour le "nouveau Onyedika"

21:20
L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

L'entraîneur du Borussia Dortmund répond à Vincent Kompany : "Je suis tout à fait d'accord"

22:00
Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

Alexis Saelemaekers bientôt de retour ? On en sait désormais plus sur sa blessure

21:40
Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

Bruges peut-il espérer quelque chose face au Bayern de Vincent Kompany ? Voici ce qui pourrait fonctionner

21:00
Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

Rudi Garcia peut-il vraiment se passer de ce joueur ? Le mercato hivernal sera décisif

20:30
Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

Pourquoi en Belgique forme-t-on autant de bons gardiens (et pas seulement Courtois) ?

19:40
Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

Thibaut Courtois reçoit un superbe cadeau du Real Madrid : un véhicule d'une valeur de 180 000 euros

20:00
La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

La fermeté d'Anderlecht pour Nathan De Cat, un signal fort : un joueur disparaît petit à petit de la scène

18:40
🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

🎥 "Tu touches mon cœur là" : Eden Hazard face à des choix compliqués

19:20
La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

La rencontre face à l'Antwerp n'y changera rien : un triste 'anniversaire' se profile au Standard

18:20
Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

Le président du Bayern impressionné par Vincent Kompany : "L'entraîneur est responsable de ça"

19:00
Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

Deux retours, mais aussi des forfaits supplémentaires face au Standard : "Ça peut basculer dans tous les sens"

18:00
Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

Ça se précise un Louvain : un nom sort du lot pour succéder à David Hubert

17:30
435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

435 matchs comme joueur en D1A : l'Union Saint-Gilloise attire un visage bien connu de Pro League

17:00
Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

Annoncé sur le départ...pour finalement rester : un titulaire prolonge au Standard

16:32
De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

De Renard à Verschueren, la structure est désormais plus claire : le communiqué tant attendu d'Anderlecht

15:22
Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

Son agent déballe tout : comment Romelu Lukaku a failli signer au Real Madrid

16:00
Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

Un nom à retenir au Pairay : quand un jeune de Seraing fait parler de lui de l'autre côté de la frontière

15:00
Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

Pourquoi l'Union perd-elle tous ses entraîneurs ? Les explications de Karel Geraerts, bien placé pour en parler

14:00
Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

Un ancien Diable conseille Garcia : "Il devrait le faire jouer plus, lui donner un vrai rôle"

14:30
Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

Anderlecht et Bruges n'y sont pas étrangers : la dernière place dont le Standard se passerait bien

13:30
Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

Le retour de la victoire et un nom sur toutes les lèvres à la RAAL : "Il s'entraîne individuellement"

12:40
De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

De bons souvenirs pour Anderlecht, plus mitigés pour le Standard : les arbitres de la reprise sont connus

12:20
Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

Le repositionnement clé pour les Diables Rouges ? "Il doit accepter de jouer à ce poste"

13:00
"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

"S'ils m'appellent, je n'hésite pas une seconde" : les révélations de Francis Amuzu au Brésil

12:00
Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

Le vent tourne : comment le changement de direction d'Anderlecht pourrait chambouler la réforme du championnat

11:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 20:45 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved