Vendu 8 millions par Malines, il s'entraîne à nouveau au KaVé et pourrait bientôt signer son contrat

Hassane Bandé s'entraîne actuellement avec Malines, le club où son aventure européenne a débuté. Le Burkinabé est sans club depuis cet été, mais il fait bonne impression sous la direction de Fred Vanderbiest

Hassane Bandé a passé une saison, de 2017 à 2018, au KV Mechelen, le club qui l’a fait venir en Europe. Par la suite, il a rejoint l’Ajax contre 8 millions d'euros, qui l’a prêté à plusieurs équipes. Il a ensuite vécu une aventure à Amiens avant de poursuivre sa carrière au HJK Helsinki.

Depuis l’été dernier, il est sans club. À la recherche d’un nouveau défi, Bandé entretient sa forme physique à Malines. Son entraîneur, Fred Vanderbiest, se montre déjà très encourageant à son sujet.

Malines se donne le temps avant de prendre sa décision

"Pour Hassane, c’était une bonne opportunité de s’entraîner, d’autant plus que la trêve internationale a réduit le nombre de joueurs présents. Il semble être en bonne condition. Nous allons encore évaluer ses capacités physiques, notamment sa course et son endurance", explique Vanderbiest.

"Il n’y a pas d’urgence à prendre une décision", ajoute-t-il. "Hassane a conservé ses qualités. Nous ne sommes pas du genre à abandonner un joueur rapidement. Sa carrière a été marquée par beaucoup de malchance. Nous ne voulons pas lui donner de faux espoirs, car une nouvelle déception serait dure à encaisser."

"Si l’évolution est positive, on ne peut jamais savoir. C’est un profil d’attaquant qu’il nous manque actuellement : il se situe entre Lauberbach et Raman. Il est solide techniquement, bon à la conservation du ballon, et peut jouer dos au but. Il peut également évoluer sur les ailes ou en faux neuf. Sous Van Wijk, il a parfois joué sur le côté droit", conclut le coach.