🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

Chafik Ouassal
Commentaire
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

Après une superbe saison et un ticket pour la Champions League manqué de peu, les lendemains sont compliqués pour les Reds de Forest, qui ont été corrigés par Chelsea cet après-midi en Premier League.

Grand artisan de la superbe saison dernière, Matz Sels vit actuellement des moments bien plus compliqués, pour ne pas dire cauchemardesques avec Forest. Les Reds accueillaient Chelsea, avec un Roméo Lavia titulaire pour la toute première fois de la saison.

Le milieu belge était remplacé à la pause, mais a pu savourer son retour sur les pelouses après ses blessures. Malgré une première période solide des locaux, les Blues ont fait sauter le verrou après la pause et se sont imposés sèchement sur le score de 0-3 avec des buts d'Acheampong (49e), Neto (52e) et James (84e). 

Forest, du paradis à l'enfer

De quoi enfoncer Nottingham un peu plus dans la crise. Et en effet, l'entraîneur Ange Postecoglou n'a pas survécu à ce nouveau fiasco et a été démis de ses fonctions immédiatement après la défaite. Le coach Australien quitte Nottingham avec huit matchs à son actif, Forest pointe à la dix-septième place avec seulement cinq points au compteur.

Côté gradins, on a pu voir des supporters quitter le stade en masse avant la fin du match, tout comme d'ailleurs le bouillant président Grec du club, alors que les supporters de Chelsea chantaient "You're getting sacked in the morning" ("Tu vas être viré demain matin") à l'adresse de l'ancien coach de Tottenham.

Licenciement de Postecoglou après 39 jours

Depuis sa prise de fonction le mois dernier, il attendait toujours sa première victoire, qui ne viendra plus. Immédiatement après le match, il a été licencié par le président Evangelos Marinakis. Et cela après seulement... 39 jours. 

Chelsea remonte provisoirement à la quatrième place, tandis que Nottingham se trouve à une place au-dessus de la zone rouge avec un maigre 5 sur 24 et doit déjà chercher un nouveau coach. Le troisième de la saison.

