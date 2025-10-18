🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG
Diego Moreira a planté son premier but de la saison et délivré une passe décisive face au PSG ce vendredi. Le Diable Rouge a pris la parole en zone mixte après la rencontre.

Le jeune talent belge est clair, il veut montrer que Strasbourg n'est pas ridicule : "On est là cette année pour montrer qu’on est aussi une grande équipe, un grand club, et qu’on va prouver de quoi on est capables."

Les Alsaciens menaient 1-3 avant de finalement se faire recoller au score. Qu’est-ce qui a manqué pour décrocher cette victoire ? "Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui étaient fatigués, parce qu’on a beaucoup donné dans ce match-là. On savait qu’on jouait contre une très bonne équipe, on aurait aimé garder le score, mais c’est la cruauté du football. Il y a ce petit point de regrets, mais aussi la satisfaction d’avoir joué les yeux dans les yeux avec eux."

On est une équipe ambitieuse, on veut accrocher le top 3 cette année

Strasbourg réalise un très bon début de saison. Huit matchs joués pour cinq victoires, un nul et deux défaites. Les Alsaciens ne peuvent plus se cacher : "On est une équipe ambitieuse, on veut accrocher le top 3 cette année. On veut pouvoir jouer la Ligue des champions l’année prochaine. Donc voilà, on veut montrer de quoi on est capables."

L'entraîneur Liam Rosenior est très satisfait de son équipe : "Beaucoup de fierté. Il a dit qu’il était content, que même si on avait pris ce quatrième but, il aurait eu le même discours."

"Il est très fier de notre prestation, parce qu’on est venus ici, au Parc, et on a montré que nous aussi, on pouvait rivaliser avec la meilleure équipe du monde en ce moment," conclut le joueur belge au micro d'Ici Alsace et d'autres médias présents en zone mixte.

