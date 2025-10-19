Le Club de Bruges est prévenu : Vincent Kompany annonce la couleur après la victoire contre Dortmund

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Bayern de Vincent Kompany est inarrêtable. Après sa victoire 3-1 contre Dortmund, le club signe une onzième victoire de suite. Attention au Club de Bruges...

Le Bayern Munich affrontait ce samedi le Borussia Dortmund pour le choc de Bundesliga. Le leader allemand, invaincu cette saison, a poursuivi sa série de victoires. De quoi ravir le coach belge Vincent Kompany.

11 victoires consécutives pour le “Rekordmeister”

"Tout le crédit à l’équipe pour ces onze premières victoires, mais évidemment, je veux gagner les onze suivantes, et encore les onze d’après", a déclaré l’entraîneur belge sur le site du club.

Kompany a tenu à saluer son adversaire. "Il faut donner du crédit au Borussia Dortmund, ils méritaient de revenir dans le match en seconde période. La première mi-temps était presque parfaite, très dominante. On aurait pu marquer deux ou trois buts de plus."

"Dortmund s’est bien battu, ils ont été agressifs, et à mon avis, nous avons joué trop lentement. Nous avons perdu notre rythme. Mais sans un vrai collectif, tu ne gagnes pas un match comme celui-là."





Le Club de Bruges est prévenu

Le Club de Bruges est prévenu, le Bayern vise une douzième victoire consécutive mercredi soir en Ligue des champions à l’Allianz Arena.