Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Blessé depuis août, Romelu Lukaku poursuit sa rééducation en Belgique. Le directeur sportif de Naples a donné des nouvelles sur le retour de l'attaquant belge.

Depuis sa blessure en août lors d’un match amical contre l’Olympiakos, Romelu Lukaku n’a plus rejoué avec Naples. Un coup dur pour le club italien, obligé de revoir son plan de jeu sans son avant-centre.

Pour le remplacer, Naples a fait appel à un autre ancien de Manchester United, Rasmus Højlund. Hier soir, les Napolitains se sont inclinés 1-0 à Turin contre le Torino.

Un retour proche pour Lukaku ?

Les supporters se posent tous la même question : quand est-ce que Lukaku sera de retour ? Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a donné des nouvelles sur DAZN.

"Il termine en ce moment sa rééducation en Belgique. Il devrait revenir en Italie dans les prochaines semaines, peut-être même dès la semaine prochaine. Avec une blessure aussi grave, il faut être prudent. Nous l’attendons, car pour nous, c’est un leader. C’est notre attaquant. Nous l’avons remplacé, mais Romelu reste Romelu."

Si tout se passe comme prévu, Lukaku pourrait bientôt retrouver les terrains italiens. Naples l’attend avec impatience et Kevin De Bruyne a hâte de jouer avec lui.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Torino
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

Nordin Jackers brise le silence sur sa situation au Club de Bruges

10:30
Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

Retour difficile aux affaires : c'est le coup d'arrêt pour Kevin De Bruyne

20:40
Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

Les débuts de Pocognoli à Monaco : voici ce que la presse française en a pensé

09:40
Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro" Réaction

Le premier choix fort de David Hubert a payé : "Il était encore mon coéquipier lors de mon premier match pro"

09:20
🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

🎥 Les premières tensions : Sébastien Pocognoli déjà confronté à un souci d'égo à Monaco

09:00
1
Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

Scandale à Sclessin : la presse étrangère réagit à l'arrêt du match entre le Standard et l'Antwerp

08:30
3
Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

Et si Anderlecht s'en mordait les doigts ? Parti libre, ce jeune défenseur pourrait coûter des millions

08:03
La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute" Réaction

La première communion de David Hubert avec le Parc Duden : "Je ressentais un certain doute"

07:00
D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

D1 ACFF : Mons et Tubize-Braine gardent le rythme, carton de Virton, le SL16 ne lâche rien

23:00
Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

Changement d'entraîneur sans encombre pour l'Union : David Hubert renvoie Rik De Mil à ses tracas carolos

22:45
6
Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

Le RWDM renoue avec la victoire, les RSCA Futures ne lâchent rien, les Francs Borains toujours dans le dur

22:20
Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

Baptême du feu mitigé pour Sébastien Pocognoli mais déjà un coaching gagnant

22:00
1
Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

Le Bayern de Vincent Kompany s'adjuge 'Der Klassiker' avant la visite de Bruges

21:40
🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

🎥 Décisif dans le derby, Leandro Trossard permet à Arsenal de rester leader de Premier League

21:20
Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

Service minimum pour Bruges qui rejoint l'Union en tête de la JPL

21:00
Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

Match arrêté à Sclessin : l'Antwerp jouera "sous réserve" et compte porter plainte contre le Standard

20:22
7
🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

🎥 Défaite, entraîneur viré après le match : le cauchemard continue pour un Diable Rouge en Premier League

20:00
Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

Un ancien coach d'Anderlecht peu convaincu par le retour de Michael Verschueren

19:44
Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

Anderlecht est prévenu : les Mauves attendus de pied ferme, Wouter Vrancken lance un avertissement clair

19:20
🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

🎥 Superbe golazo d'Axel Witsel : le Belge s'offre un retourné face au FC Barcelone !

19:00
2
Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ? Analyse

Sébastien Pocognoli sur le podium des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Pro League ?

18:40
Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi Analyse

Les Unionistes se montrent à David Hubert, les Zèbres trop timorés : les notes d'Union - Charleroi

00:13
Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

Le propriétaire du RWDM, John Textor, dans une situation très délicate...

18:20
La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

La RAAL concède un troisième nul d'affilée et va finir par avoir de gros regrets

17:57
"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

"C'est ça le problème avec Rudi Garcia" : Nathan De Cat déjà prêt pour les Diables Rouges ?

17:30
Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

Un binational qui fait parler : les déclarations de Francis Amuzu qui lui retombent dessus des années après

17:00
1
"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

"Il n'est pas encore au niveau de Schmeichel" : Ruben Amorim réagit aux éloges des fans envers Senne Lammens

16:30
🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

🎥 "On veut montrer de quoi on est capables" : Diego Moreira ambitieux avec Strasbourg après son but face au PSG

16:00
Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

Mauvaise nouvelle pour deux joueurs d'Anderlecht : Besnik Hasi est clair

15:30
Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

Un grand club allemand suivrait de près Raphael Onyedika, estimé à 20 millions d'euros

15:00
"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

"L'objectif est aussi simple que ça" : Vincent Kompany prudent avant le "Der Klassiker"

14:30
Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

Mauvaise nouvelle à Anderlecht : un jeune joueur sera absent quelques semaines

14:00
"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

"Si j'étais l'Antwerp, je ne retournerais pas à Liège" : un ancien joueur belge ne mâche pas ses mots

13:40
7
OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

OFFICIEL : voici quand aura lieu la fin du match entre le Standard et l'Antwerp

12:59
1
Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

Le grand jour est enfin arrivé pour Roméo Lavia

12:44
David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

David Hubert de retour dès mardi au Lotto Park : "Si l'Union continue à éclipser Anderlecht avec lui..."

12:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 7
Pisa Pisa 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Lecce Lecce 0-0 Sassuolo Sassuolo
Torino Torino 1-0 Napoli Napoli
AS Roma AS Roma 0-1 Inter Inter
Como Como 12:30 Juventus Juventus
Cagliari Cagliari 15:00 Bologna Bologna
Genoa Genoa 15:00 Parma Parma
Atalanta Atalanta 18:00 Lazio Lazio
AC Milan AC Milan 20:45 Fiorentina Fiorentina
Cremonese Cremonese 20/10 Udinese Udinese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved