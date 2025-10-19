Romelu Lukaku bientôt de retour ? Le directeur sportif de Naples donne des nouvelles

Blessé depuis août, Romelu Lukaku poursuit sa rééducation en Belgique. Le directeur sportif de Naples a donné des nouvelles sur le retour de l'attaquant belge.

Depuis sa blessure en août lors d’un match amical contre l’Olympiakos, Romelu Lukaku n’a plus rejoué avec Naples. Un coup dur pour le club italien, obligé de revoir son plan de jeu sans son avant-centre.

Pour le remplacer, Naples a fait appel à un autre ancien de Manchester United, Rasmus Højlund. Hier soir, les Napolitains se sont inclinés 1-0 à Turin contre le Torino.

Un retour proche pour Lukaku ?

Les supporters se posent tous la même question : quand est-ce que Lukaku sera de retour ? Le directeur sportif de Naples, Giovanni Manna, a donné des nouvelles sur DAZN.

"Il termine en ce moment sa rééducation en Belgique. Il devrait revenir en Italie dans les prochaines semaines, peut-être même dès la semaine prochaine. Avec une blessure aussi grave, il faut être prudent. Nous l’attendons, car pour nous, c’est un leader. C’est notre attaquant. Nous l’avons remplacé, mais Romelu reste Romelu."





Si tout se passe comme prévu, Lukaku pourrait bientôt retrouver les terrains italiens. Naples l’attend avec impatience et Kevin De Bruyne a hâte de jouer avec lui.