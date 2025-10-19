Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan

Chafik Ouassal
| Commentaire
Schaerbeek et Namur assurent le spectacle dans un match fou, les Zébra Élites stoppés dans leur élan
Photo: © photonews

Suite et fin de la 9e journée de D1 ACFF avec de l'action en bas et dans le haut du classement et le déplacement de Namur dans la capitale, et de Charleroi à Stockay.

Schaerbeek-Evere - Namur
Actuelle lanterne rouge, Namur se déplaçait dans la capitale. Et quel match spectaculaire entre les deux formations. Les hommes de Nadir Sbaa ouvraient le score via Lwangi avant que Schaerbeek n'égalise. Koumé redonnait l'avance aux Merles puis Loemba faisait 1-3. Mais les Bruxellois trouvaient la force de retourner la situation, avec notamment un penalty dans les dernières minutes de la première période pour remettre les compteurs à égalité.

Après un premier acte spectaculaire, la deuxième période ne donnait plus rien. Namur poursuit doucement mais sûrement sa remontée avec un deuxième point enregistré depuis l'arrivée de Nadir Sbaa. Les Schaerbeekois, eux, restent enregistrent un bon 4/6 avant son déplacement à Habaye.

Stockay-Warfusee - Zébra Élites
Avec sa victoire (1-0), Stockay a réalisé une belle affaire au classement en s'installant dans le top 6. L'équipe de Saint-Georges-sur-Meuse a mis un stop à la série des Carolos, qui restaient sur deux belles victoires. Les locaux se sont imposés d'un but inscrit vers l'heure de jeu, alors que Charleroi était réduit à dix.

Namur
Schaerbeek

