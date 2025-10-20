Le Maroc U20 champion du monde : des jeunes d'Anderlecht et de Charleroi entrent dans l'histoire

Le Maroc U20 a battu l'Argentine 2-0 en finale de Coupe du monde U20 au Chili. Plusieurs jeunes formés en Belgique ont brillé, offrant au pays un sacre historique.

Le Maroc l’a fait. Les Lionceaux de l’Atlas sont champions du monde U20 au Chili après leur victoire 2-0 contre l’Argentine. Yassir Zabiri a ouvert le score sur une erreur du gardien, avant de doubler la mise avant la demi-heure de jeu.

Depuis le début du tournoi, cette équipe U20 du Maroc a montré du courage et une grande solidarité. En demi-finale, elle a sorti la France aux tirs au but après un match intense.

Plusieurs joueurs de Jupiler Pro League

Dans le onze de départ, plusieurs visages connus en Belgique. Ali Maamar a tenu son couloir droit, Ismael Baouf, formé à Neerpede, a été solide en défense, et Yassine Khalifi (Charleroi) a fait un gros travail au milieu. Anas Tajaouart (Anderlecht) est resté sur le banc.

Cette victoire montre que le football belge a compté. Grâce à Anderlecht et Charleroi, plusieurs jeunes Marocains ont pu apprendre, progresser et réussir au plus haut niveau.

Le Maroc U20 vient d’écrire une grande page de son histoire. Une génération pleine de talent et de courage est née.