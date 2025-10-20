Le nouveau chouchou de Manchester United : Senne Lammens répond aux éloges

Senne Lammens s'est imposé avec Manchester United sur le terrain de Liverpool. Toute la presse est fan de lui, mais que pense le portier belge ?

Au début, après son transfert, Senne Lammens passait ses matchs sur le banc de Manchester United. Aujourd’hui, c'est difficile d’imaginer que notre compatriote y retourne de sitôt.

Et tout en deux matchs... Lammens a montré de très belles choses. Contre Sunderland, il avait réussi à garder sa cage inviolée. Et dimanche dernier, il a été important lors de la victoire 2-1 contre Liverpool.

Que des éloges

Les médias anglais, les supporters et ses coéquipiers ne cessent de chanter ses louanges. Le gardien de 23 ans savoure ces commentaires positifs, mais garde les pieds bien sur terre.

Il explique dans Het Laatste Nieuws : "Je me coupe de tout le bruit extérieur. Je sais bien le faire. Bien sûr qu’il y a de la pression. Je la sens et je la lis. Mais l’entraîneur nous en protège. C’est ce que font les grands coachs."





Ik besef dat er ook eens een mindere prestatie zal komen. En dan zal ik ook slechte commentaar krijgen

Lammens reste lucide. "Ça fait plaisir de recevoir des compliments. Mais je sais qu’il y aura un jour une moins bonne prestation. Et ce jour-là, je recevrai aussi des critiques."