La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus
Photo: Walfoot
Deviens fan de Juventus! 840

Après avoir rejoint l'Italie en janvier, Maxime De Brul s'entraîne désormais avec l'équipe première de la Juventus. La Vieille Dame compte sur lui pour le futur.

Formé à l’Eendracht Aalst et à La Gantoise, Maxime De Brul a rejoint le centre de formation de la Juventus au mois de janvier.

Après avoir passé quelques mois avec le noyau U17, il a intégré cette saison l’équipe U20, à tout juste 16 ans. Le défenseur central a déjà participé à cinq des huit premiers matchs de Primavera 1, le championnat des jeunes en Italie.

Le jeune belge Maxime De Brul s'entraîne avec l'équipe première de la Juventus

Monté au jeu pendant quelques minutes en Youth League, la Ligue des Champions des U19, Maxime De Brul est considéré comme un véritable talent, et Igor Tudor ne s’y trompe pas.

En effet, le probable futur international espoirs (les U17 étant la première catégorie officielle) s’entraîne désormais avec l’équipe première de la Juventus, comme en atteste le cliché ci-dessous (à gauche parmi les trois joueurs de face).

Pas encore de quoi se frayer une place jusqu’en Serie A, naturellement, mais un signe clair que la Juventus compte bel et bien sur lui et souhaite lui offrir un contrat professionnel dès qu’elle en aura l’opportunité.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Juventus

Plus de news

Quel début de match de l'Union - Direct Commenté Live

Quel début de match de l'Union - Direct Commenté

21:08
"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

"Il sait bien chanter et danser, mais..." : Antonio Conte évoque la situation de l'ancien Brugeois Noa Lang

21:00
Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

Excellente nouvelle en provenance de Monaco pour Sébastien Pocognoli

20:40
Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

Matz Sels connait son nouvel entraineur : un visage bien connu de Premier League arrive à Nottingham Forest

20:20
"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

"Je reste supporter d'Anderlecht" : Vincent Kompany a hâte de retrouver Bruges mais reste Mauve dans son coeur

20:00
"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

"Petit, je rêvais d'en jouer un" : Thibaut Courtois va entrer encore plus dans l'histoire du Real Madrid

17:30
Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

Défaite douloureuse, final dramatique en Youth League : l'Union laisse filer un bel exploit contre l'Inter

19:30
La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

La JPL bat un record de valeur marchande : l'Union, le Club et Malines impressionnent, Anderlecht pas du tout

19:00
"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

"L'Ajax ne veut pas de cette politique" : Jorthy Mokio devra revoir ses conditions pour rester à Amsterdam

18:20
Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

Un espoir belge de Pro League éloigné des terrains pendant deux mois

18:00
La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

La qualification en dépend : la mission la plus importante du Club de Bruges au Bayern

17:00
Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

Un match de Challenger Pro League reporté à cause de la Coupe du monde U17 ?

16:30
Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

Jonas De Roeck, le prochain sur la liste ? Comment le Club NXT est aussi devenu une académie... de coachs

16:00
Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

Qui revoilà : enfin des nouvelles de Loïc Lapoussin à Saint-Trond

15:30
"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

"De la manipulation" : Thibaut Courtois détruit le président de La Liga !

14:20
L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

L'effectif n'est pas au complet : Bruges publie sa sélection pour le déplacement au Bayern

15:00
"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

"Il n'a aucun impact" : un Diable Rouge vivement critiqué avant, déjà, sa dernière chance ?

12:40
"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

"Plus de peur que de mal" : très bonne nouvelle pour Anderlecht avant le déplacement à Charleroi

14:40
Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

Une recrue inattendue : Anderlecht transfère... la maman de Nathan De Cat

14:00
L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

L'entraîneur qui va les remettre sur le toit de l'Europe ? Le Bayern renforce sa confiance en Vincent Kompany

13:30
Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

Avant l'Inter, Christian Burgess revient sur le départ de Sébastien Pocognoli et l'arrivée de David Hubert

13:00
Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

Qui sera titulaire à Bruges au retour de Simon Mignolet ? "Il existe un soutien mutuel"

12:20
L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

L'Union face au finaliste sortant : trois absents du côté de l'Inter

11:50
Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

Avec un atout offensif surprenant : Genk est prêt pour une nouvelle grande soirée européenne

12:00
En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

En Série A, faire ce qu'a fait David Hubert n'est pas permis : l'Italie ne comprend pas l'Union

11:40
"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

"Ce n'est pas l'idéal" : Stef Wils donne son avis sur les incidents de Standard - Antwerp

11:20
2
L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

L'avocat phare du Footballgate mandaté sur le dossier du match Standard - Antwerp

10:00
5
Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

Bruges se lance dans la lutte pour un jeune attaquant déjà pisté par un autre club de Pro League

11:00
Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

Nathan De Cat et Jorthy Mokio iront bien à la Coupe du monde U17 : les détails du compromis de l'Union belge

10:30
Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

Vers une Coupe du monde à 4000 mètres d'altitude ? "Nous allons le faire, c'est sûr"

09:30
Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

Valable, le but de Thorgan Hazard ? Jonathan Lardot et Serge Gumienny se contredisent

09:00
Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

Une première en Ligue des Champions et une première grande question pour David Hubert à l'Union

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 21/10: Clement

07:20
25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

25 ans après Gerets et Anthuenis, un duel historique et un record pour les coachs belges en C1

08:00
"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

"Je ne suis pas satisfait de ça" : Thorsten Fink doit trouver une nouvelle recette, ou revoir ses ambitions

07:40
Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

Un nouveau défi en France pour Philippe Clément ? Les rumeurs s'intensifient

07:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 7
Pisa Pisa 0-0 Hellas Verona Hellas Verona
Lecce Lecce 0-0 Sassuolo Sassuolo
Torino Torino 1-0 Napoli Napoli
AS Roma AS Roma 0-1 Inter Inter
Como Como 2-0 Juventus Juventus
Cagliari Cagliari 0-2 Bologna Bologna
Genoa Genoa 0-0 Parma Parma
Atalanta Atalanta 0-0 Lazio Lazio
AC Milan AC Milan 2-1 Fiorentina Fiorentina
Cremonese Cremonese 1-1 Udinese Udinese
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved