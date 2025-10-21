La relève arrive : à seulement 16 ans, un nouveau talent belge s'entraîne avec l'équipe A de la Juventus

Après avoir rejoint l'Italie en janvier, Maxime De Brul s'entraîne désormais avec l'équipe première de la Juventus. La Vieille Dame compte sur lui pour le futur.

Formé à l’Eendracht Aalst et à La Gantoise, Maxime De Brul a rejoint le centre de formation de la Juventus au mois de janvier.

Après avoir passé quelques mois avec le noyau U17, il a intégré cette saison l’équipe U20, à tout juste 16 ans. Le défenseur central a déjà participé à cinq des huit premiers matchs de Primavera 1, le championnat des jeunes en Italie.

Le jeune belge Maxime De Brul s'entraîne avec l'équipe première de la Juventus

Monté au jeu pendant quelques minutes en Youth League, la Ligue des Champions des U19, Maxime De Brul est considéré comme un véritable talent, et Igor Tudor ne s’y trompe pas.

En effet, le probable futur international espoirs (les U17 étant la première catégorie officielle) s’entraîne désormais avec l’équipe première de la Juventus, comme en atteste le cliché ci-dessous (à gauche parmi les trois joueurs de face).

Pas encore de quoi se frayer une place jusqu’en Serie A, naturellement, mais un signe clair que la Juventus compte bel et bien sur lui et souhaite lui offrir un contrat professionnel dès qu’elle en aura l’opportunité.