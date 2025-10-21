Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"

Retournement de situation : Seraing accusé d'avoir provoqué les "réactions hostiles des supporters du Patro"
Le club de Challenger Pro League a répondu au communiqué de Seraing, accusant certains supporters du club d'avoir verbalement agressé plusieurs joueurs Métallos.

Dimanche, Seraing et le Patro Eisden Maasmechelen ont partagé la mise 2-2 dans le Limbourg. Peu après le coup de sifflet final, Seraing avait publié un communiqué. Le club avait indiqué que plusieurs de ses joueurs avaient été la cible de chants et de gestes à caractère raciste de la part de certains supporters de Patro.

Le Patro a décidé de réagir et a riposté, les Limbourgeois sont convaincus que les joueurs de Seraing ont eu un comportement inapproprié sur le terrain et provoqué ses supporters. Le club accuse les joueurs de Seraing d'être responsables des réactions hostiles des supporters du Patro.

"Suite aux événements qui ont suivi le but tardif marqué par les visiteurs samedi 19 octobre, le Patro Eisden publie ci-dessous une déclaration officielle concernant l'incident entre les joueurs du RFC Seraing et nos supporters", débute le communiqué.

"Après une première enquête, le Patro Eisden a conclu que le comportement provocateur et répréhensible des joueurs de Seraing était à l'origine des réactions hostiles des supporters du Patro. Bien entendu, le Patro se distancie de ceux qui, malgré les provocations répréhensibles et inacceptables des joueurs de Seraing, auraient éventuellement dépassé les limites dans leur réaction. Le Patro examine actuellement si des supporters ont effectivement dépassé les limites. Cela n'est pas encore établi", poursuit le club.

Le Patro réclame des mesures appropriées et les plus sévères

"Ce qui est certain, ce sont les images irréfutables montrant les joueurs de Seraing se livrant à des comportements sexuellement choquants sur les terrains de la Pro League. Le Patro Eisden assumera ses responsabilités envers les individus qui ont eu un comportement inapproprié, mais attend un signal fort de la part de la Pro League à l'égard des joueurs de Seraing."

"En tant que club de Pro League, nous partageons la vision de la Pro League sur les comportements inappropriés et discriminatoires. Nous devons toutefois veiller à ce que, dans les cas graves, comme celui d'hier, commis par des joueurs de Seraing, les mesures appropriées et les plus sévères soient prises. Si vous ne le faites pas, vous risquez de réduire vos propres initiatives à des actions vides de sens", conclut-il.

Patro Eisden Maasmechelen
RFC Seraing

