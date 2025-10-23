Des regrets à avoir pour le KRC Genk ? Les Limbourgeois ne prennent qu'un point face au Real Betis

Une victoire, une défaite et désormais un match nul. Voilà le bilan du KRC Genk après trois rencontres en Europa League. Les Limbourgeois et le Real Betis se sont partagés les points après un match nul et vierge, dans lequel les occasions se sont faites très rares.

Une première mi-temps timide

La tempête Benjamin faisait peut-être rage dans le pays, mais le KRC Genk et le Real Betis, eux, n’ont pas démarré le match comme une tempête à la Cegeka Arena. Après des semaines de critiques sur le jeu jugé trop offensif de Genk, qui laissait souvent les défenseurs Mujaid Sadick et Matte Smets livrés à eux-mêmes, Thorsten Fink a opté contre le Betis pour une tactique plus prudente. Avec Konstantínos Karetsas, Yaimar Medina et Nikolas Sattlberger, il a d’ailleurs aligné trois nouveaux noms dans le onze de départ.

Les noms du côté du Betis faisaient un peu plus rêver les amateurs de football international, avec notamment Marc Bartra, Antony, Bakambu et Lo Celso sur la pelouse. Mais malgré l’attitude attentiste de Genk, les Espagnols n’ont pas su se montrer réellement dangereux. Ils ont bien eu la possession, environ 62 % en première période, mais sans jamais mettre Hendrik Van Crombrugge en difficulté.

Une petite erreur de Matte Smets Smets et un coup franc joué rapidement ont bien failli changer la donne, mais à deux reprises, les Limbourgeois ont pu intervenir avant que le ballon n’atteigne leur but. Et le simple fait que l’on mentionne cette action en dit long sur le contenu de la première mi-temps.

La seconde mi-temps a démarré sous de bien meilleurs auspices, avec d’emblée du danger du côté de Genk. Sur un coup franc tiré par Konstantinos Karetsas, le ballon a été dégagé de la tête, mais Ken Nkuba l’a immédiatement récupéré pour frapper en première intention. Dévié par une jambe espagnole, le ballon a rebondi dangereusement vers le but d'Álvaro Valles, mais le gardien du Betis a réussi à repousser le cuir de justesse de son coin inférieur.

Mais pour le reste, ce furent surtout des occasions presque dangereuses et des actions qui n’ont pas tout à fait abouti qu’il fallait noter. Le principal protagoniste dans cette phase fut un Konstantinos Karetsas très actif, mais qui, du pied gauche, n’a pas réussi à trouver son avant-centre Oh Hyeon-gyu.

Une grosse occasion

Celui qui y est parvenu, en revanche, c’est Bryan Heynen. À dix minutes du terme, le capitaine a bien résisté à un duel avec Cucho Hernández avant de délivrer une passe en profondeur parfaite pour le Sud-Coréen, lancé plein axe dans la défense du Betis. Le 1-0 n’a pas tenu à grand-chose, mais la frappe d’Oh est venue s’écraser sur le poteau.

Le Real Betis, hormis une faible tentative de loin, ne s’est plus vraiment approché du but de Hendrik Van Crombrugge, si bien que c’est surtout Genk qui pourra regretter de ne pas avoir pris les trois points. Les Limbourgeois comptent provisoirement 4 points sur 9 et se trouvent au milieu du classement en Europa League, mais ils se rendront le 6 novembre prochain au Portugal pour y disputer une rencontre compliquée face à Braga.