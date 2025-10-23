Des regrets mais de la fierté : la réaction de Sébastien Pocognoli après le nul de Monaco

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sébastien Pocognoli n'a pas encore gagné avec Monaco. Son équipe a tenu tête à Tottenham 0-0 en Ligue des champions, un nul frustrant pour le coach belge.

Pour son deuxième match sur le banc de l’AS Monaco, Sébastien Pocognoli attendait sa première victoire. Après un partage 1-1 en championnat face à Angers, les Monégasques ont cette fois partagé les points en Ligue des champions contre Tottenham 0-0.

Des regrets au coup de sifflet final

En conférence de presse, Pocognoli a regretté quelques phases mal négociées. "Je voulais savoir ce qu’ils (NDLR : ses joueurs) ressentaient après le match. Il y avait de la déception, car on méritait de gagner. On s’est créé des occasions, on a montré une belle attitude."

Le technicien belge préfère regarder le chemin parcouru. "Je suis fier, car en peu de temps, on a montré des choses. Certains aspects de notre jeu progressent." Pas facile à réaliser en deux matchs.

Pocognoli sait que son équipe a les moyens d’aller plus loin. "Je suis triste, car on est ambitieux, on veut gagner, et on pouvait le faire."

Avec deux points en trois matchs de Ligue des champions, Monaco est dans la zone rouge, la qualification est en danger, mais pas impossible. Le prochain adverse est Bodo Glimt.