Un record historique : le KRC Genk détruit un club étranger en Youth League sur un score... très lourd

Photo: © photonews

Les U19 du KRC Genk ont frappé fort en Youth League. Les jeunes Limbourgeois se sont imposés 0-8 sur le terrain du Víkingur Gøta — la plus large victoire de l'histoire du club dans la compétition.

Le KRC Genk se prépare actuellement pour son choc de Ligue Europa face au Real Betis. Jeudi soir, les Limbourgeois recevront le cinquième de Liga à la Cegeka Arena.

Pendant ce temps, la relève a déjà montré l’exemple. Les U19 du Racing Genk, engagés en Youth League, ont réalisé une véritable démonstration lors du deuxième tour.

Les U19 du KRC Genk s’imposent largement en Youth League

Les jeunes limbourgeois se sont rendus aux Îles Féroé pour affronter le Víkingur Gøta. Les hommes d’Eric Reenaers se sont imposés sur le score impressionnant de 0-8.

Il s’agit d’un record historique : Genk n’avait jamais remporté un match de Youth League avec un tel écart. Les buteurs du jour se nomment Achahbar (5’, 66’), Decresson (7’, 37’), Murenzi (12’, 27’), Driessen (89’) et Ouazzani Chahdi (90’+1).

Avec un tel résultat, le match retour semble presque inutile, même s’il aura bien lieu. Le Víkingur Gøta se rendra à Genk le 4 novembre.

Suis KRC Genk - Real Betis en live sur Walfoot.be à partir de 18:45.

