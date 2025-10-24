Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Chafik Ouassal
| Commentaire
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu
Photo: © Walfoot.be

Le RFB et Seraing ouvraient le bal de cette nouvelle journée de Challenger Pro League, deux formations qui n'ont plus connu le goût de la victoire depuis un moment.

Francs Borains - Jong Gent
Les Francs Borains ont enfin mis un stop à leur série de rencontres sans gagner, et retrouvé les joies de la victoire devant leur public. Opposés aux jeunes Buffalos, Jordy Soladio (2e) ouvrait très rapidement le score pour les locaux. En deuxième période, un auto but de Mamadou Diallo (73e) en fin de match fixait le score final.

Le RFB se donne un peu d'air en bas de tableau avant son déplacement à Lokeren.

Seraing - Lierse
Samih El Touile (33e) ouvrait le score pour les visiteurs. Les Sérésiens ont pu compter sur un but de Hemsley Akpa-Chukwu (84e) en fin de match pour limiter les dégâts. Les Métallos sont même passés près du but de la victoire, mais prennent finalement un point, précieux dans la course au maintien, le deuxième consécutif.

Place à la coupe de Belgique le weekend prochain, Seraing accueillera OHL.

RFC Seraing
Lierse SK

Division 2

 Journée 11
RFC Seraing RFC Seraing 1-1 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 2-0 La Gantoise La Gantoise
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 25/10 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
RSCA Futures RSCA Futures 25/10 KSC Lokeren KSC Lokeren
Eupen Eupen 25/10 Jong Genk Jong Genk
FC Liège FC Liège 25/10 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 25/10 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Lommel SK Lommel SK 26/10 Beerschot Beerschot
