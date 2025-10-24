Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Le RFB et Seraing ouvraient le bal de cette nouvelle journée de Challenger Pro League, deux formations qui n'ont plus connu le goût de la victoire depuis un moment.

Francs Borains - Jong Gent

Les Francs Borains ont enfin mis un stop à leur série de rencontres sans gagner, et retrouvé les joies de la victoire devant leur public. Opposés aux jeunes Buffalos, Jordy Soladio (2e) ouvrait très rapidement le score pour les locaux. En deuxième période, un auto but de Mamadou Diallo (73e) en fin de match fixait le score final.

Le RFB se donne un peu d'air en bas de tableau avant son déplacement à Lokeren.

Seraing - Lierse

Samih El Touile (33e) ouvrait le score pour les visiteurs. Les Sérésiens ont pu compter sur un but de Hemsley Akpa-Chukwu (84e) en fin de match pour limiter les dégâts. Les Métallos sont même passés près du but de la victoire, mais prennent finalement un point, précieux dans la course au maintien, le deuxième consécutif.

Place à la coupe de Belgique le weekend prochain, Seraing accueillera OHL.