Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Pour voir Paul Pogba faire son retour sous les ordres de Sébastien Pocognoli, il faudra encore patienter un peu.

L'entraîneur belge de l'AS Monaco a donné des nouvelles du Français, souffrant d’une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite. Un retour n’est pas imminent.

"Je pense qu'on est encore sur quelques semaines. À voir si ce sera avant la trêve ou pas", explique Sébastien Pocognoli en conférence de presse à propos du champion du monde 2018.

Paul Pogba n’a, pour rappel, plus disputé de match de football officiel depuis plus de deux ans. La raison ? Une histoire de dopage qui avait forcé le Français à s’écarter des terrains.

Un contrat jusqu'en 2027

L'AS Monaco avait décidé de lui laisser sa chance de revenir en le recrutant. Le milieu central a paraphé, le 30 juin dernier, un contrat jusqu'au 30 juin 2027.

Sébastien Pocognoli avait expliqué qu'il souhaitait mettre en place un plan pour le relancer. Y parviendra-t-il ? Seul l'avenir nous le dira.



Ce samedi, l’AS Monaco recevra Toulouse. Il s’agira de la troisième rencontre du coach belge à la tête du club français. Jusqu’à présent, les Monégasques de Sébastien Pocognoli ont réalisé deux matchs nuls : d’abord face à Angers (1-1) en Ligue 1, puis contre Tottenham en Ligue des champions (0-0).