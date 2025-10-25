Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Paul Pogba renaîtra-t-il sous Sébastien Pocognoli ? Le tacticien belge donne de ses nouvelles

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pour voir Paul Pogba faire son retour sous les ordres de Sébastien Pocognoli, il faudra encore patienter un peu.

L'entraîneur belge de l'AS Monaco a donné des nouvelles du Français, souffrant d’une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite. Un retour n’est pas imminent.

"Je pense qu'on est encore sur quelques semaines. À voir si ce sera avant la trêve ou pas", explique Sébastien Pocognoli en conférence de presse à propos du champion du monde 2018.

Paul Pogba n’a, pour rappel, plus disputé de match de football officiel depuis plus de deux ans. La raison ? Une histoire de dopage qui avait forcé le Français à s’écarter des terrains.

Un contrat jusqu'en 2027

L'AS Monaco avait décidé de lui laisser sa chance de revenir en le recrutant. Le milieu central a paraphé, le 30 juin dernier, un contrat jusqu'au 30 juin 2027.

Sébastien Pocognoli avait expliqué qu'il souhaitait mettre en place un plan pour le relancer. Y parviendra-t-il ? Seul l'avenir nous le dira. 

Ce samedi, l’AS Monaco recevra Toulouse. Il s’agira de la troisième rencontre du coach belge à la tête du club français. Jusqu’à présent, les Monégasques de Sébastien Pocognoli ont réalisé deux matchs nuls : d’abord face à Angers (1-1) en Ligue 1, puis contre Tottenham en Ligue des champions (0-0).

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Monaco - Toulouse en live sur Walfoot.be à partir de 19:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Monaco
Toulouse
Sébastien Pocognoli
Paul Pogba

Plus de news

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

🎥 Quand un joueur du RFC Seraing remonte sur la pelouse avec... le mauvais maillot

12:00
Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

Un monument du football régional lié au Standard de Liège va fermer ses portes

11:30
Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

Une légende du Bayern salue le travail de Vincent Kompany : "Il fait cela très, très bien"

10:30
Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

Le Standard rend visite à Ivan Leko... pour une place aux portes du top 6 (direct 20h45)

10:00
"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

"La Belgique ne m'intéressait pas" : Louis Patris revient sur son transfert à l'Union Saint-Gilloise

09:30
🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

🎥 Alexis Saelemaekers tout proche d'inscrire un magnifique but en toute fin de match

09:00
"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

"Anti-Standard" : les supporters carolos provoquent déjà le Standard avant le choc wallon

08:40
2
Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

Faut-il changer l'équipe qui a gagné contre l'Antwerp ? La composition probable du Standard à La Gantoise

08:00
"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

"Être mis dehors du Standard, c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée" : Louis Patris se confie

08:20
Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

07:30
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
1
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
1
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
4
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00
Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

21:40
La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

21:00
Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

21:20
"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

20:40
"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

20:20
Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

20:00
Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

19:40
Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

19:22
"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

18:30
Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

18:00
"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

17:30
Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

17:00
"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

16:30
"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

16:00
Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

15:30
Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

15:00
Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 9
Paris FC Paris FC 1-2 Nantes Nantes
Brest Brest 17:00 PSG PSG
Monaco Monaco 19:00 Toulouse Toulouse
Lens Lens 21:05 Marseille Marseille
Lille OSC Lille OSC 26/10 Metz Metz
Rennes Rennes 26/10 Nice Nice
Angers Angers 26/10 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 26/10 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 26/10 Strasbourg Strasbourg
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved