Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba
Photo: AS Monaco

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Sébastien Pocognoli s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à l'AS Monaco à propos du champion du monde français 2018, Paul Pogba. Il a évoqué son futur retour.

La "Pioche" ne fera pas son retour ce samedi face à Angers, comme cela était initialement prévu. Il souffre d'une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite.

Son retour pourrait avoir lieu après la prochaine trêve. "Je l’ai vu tout à l’heure avec les capitaines. Je ne l’ai pas encore vu de manière individuelle, mais ça va arriver", avance le nouveau coach de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli, en conférence de presse.

Un plan pour relancer Paul Pogba ? 

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est très clair sur sa façon de faire les choses : "J’apprends à connaître tous les joueurs. Je les connais de l’extérieur, mais je dois les connaître de l’intérieur. Il y a une chose que je fais avec tous mes joueurs, que ce soit un jeune joueur ou un joueur en fin de carrière, c’est que j’essaie toujours d’avoir un plan pour la saison."

"Ça sera pareil pour Paul, comme ce sera pareil pour un jeune joueur. Ce plan, ce sera à moi de voir dans quelle mesure il est réalisable", conclut-il à propos du Français.

Sébastien Pocognoli prépare donc un plan pour relancer Paul Pogba. Le Français n’a, pour rappel, plus disputé de match de football professionnel depuis plus de deux ans, suite à une histoire de dopage.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Sébastien Pocognoli

Plus de news

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

Poussé vers la sortie par Anderlecht cet été, il fait sensation : "Les grands clubs doivent aller le chercher"

22:00
Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

Suffisant pour les relancer ? L'Olympic Charleroi annonce une grande nouvelle

21:40
C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

C'est officiel : Michael Verschueren succède à Wouter Vandenhaute au RSC Anderlecht

21:08
Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

Le fossoyeur Gérard Lopez frappe encore : après Mouscron, un autre club proche de la disparition

21:00
Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

Le duo Renard-Hasi plus que jamais sous pression à Anderlecht

20:40
Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

Surprenant, mais Bruges se frotte les mains : une Gazelle parmi les 25 nominés au Golden Boy

20:20
📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

📷 Mieux vaut tard que jamais : la photo officielle du RSCA pour la saison 2025-2026

20:00
Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

Blessés et incertains avant un match crucial : le point de Vincent Euvrard au Standard

19:30
Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

Deux grands talents belges présents dans un prestigieux classement international !

19:00
2
Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher Analyse

Pourquoi David Hubert à l'Union Saint-Gilloise, ça pourrait bien... marcher

18:40
Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

Officiel : des années après Anderlecht, Jonas De Roeck va coacher chez le rival

18:20
Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

Les agresseurs connaissent leur peine pour avoir poignardé à 11 reprises le chauffeur du Club de Bruges

18:00
Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

Un ancien espoir belge, qui a notamment évolué au Standard de Liège, a failli signer en D1B cet été

17:30
Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison" Interview

Axel Witsel, un record à célébrer et à perpétuer "chez lui", au Standard : "J'espère être là, à la maison"

16:40
Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

Donald Trump passe à la menace en vue de la Coupe du Monde 2026

17:00
Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

Le Real Madrid et le FC Barcelone prêts à recruter un cadre de Vincent Kompany ?

16:20
🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

🎥 📷 Voici à quoi devrait ressembler le nouveau maillot domicile des Diables Rouges

16:00
Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

Elle a dit "oui" : Jérémy Doku franchit une étape importante dans sa vie personnelle

15:40
Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

Frenkie De Jong prolonge au FC Barcelone avec une clause totalement dingue dans son nouveau contrat !

15:20
Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

Paul Pogba bientôt entraîné par Sébastien Pocognoli ? Il faudra encore un peu patienter

15:00
Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

Rudi Garcia a son groupe à 80% pour 2026 : qu'est-ce qui peut encore changer ?

14:40
🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

🎥 La joie d'Hugo Broos, premier coach belge qualifié pour un Mondial avec une nation étrangère

14:20
1
"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans Analyse

"C'était dangereux" : les couloirs des Diables restent fragiles, mais pour d'autres raisons qu'il y a 15 ans

13:40
Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

Voici ce qui rend le "Der Klassiker" entre le Bayern et Dortmund si spécial, selon Vincent Kompany

14:00
L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

L'ancien joueur du Standard, Edmilson Junior, est qualifié pour la Coupe du monde 2026 avec le Qatar

13:20
Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

Préparation de la Coupe du monde 2026 : qu'est-ce qui a poussé l'Union belge à refuser le Moyen-Orient ?

13:00
Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

Un gros club de Liga s'intéresse de très près à un joueur du Club de Bruges

12:40
Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

Nouvel échec pour l'Union belge : un jeune défenseur préfère jouer pour les Pays-Bas

12:20
3
Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

Désormais monégasque, Sébastien Pocognoli a un message pour les fans de l'Union

14/10
Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

Qui pour remplacer David Hubert ? OHL aurait trouvé deux candidats

12:00
Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

Pourquoi Axel Witsel a de réelles chances d'aller à la Coupe du Monde 2026

11:40
Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

Saint-Étienne va avoir du mal à le garder : une belle récompense pour Lucas Stassin

11:20
Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

Qui l'aurait imaginé ? Un ancien du Club de Bruges va remplacer Lewandowski au Barça

11:00
Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

Marc Wilmots conseille Rudi Garcia : un Diable Rouge pourrait encore rendre de fiers services

10:30
"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

"C'est un entraîneur exceptionnel" : Vincent Kompany fait l'unanimité au Bayern, même auprès d'une superstar

10:00
Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

Le paradoxe d'Anderlecht : pourquoi le club séduit encore plus de fans malgré les mauvais résultats

09:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Louvain OH Louvain 18/10 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Malines KV Malines
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 La Gantoise La Gantoise
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved