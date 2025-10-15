Sébastien Pocognoli va mettre en place un plan pour relancer la carrière de Paul Pogba

Sébastien Pocognoli s'est exprimé pour la première fois depuis son arrivée à l'AS Monaco à propos du champion du monde français 2018, Paul Pogba. Il a évoqué son futur retour.

La "Pioche" ne fera pas son retour ce samedi face à Angers, comme cela était initialement prévu. Il souffre d'une alerte musculaire aux quadriceps de la cuisse droite.

Son retour pourrait avoir lieu après la prochaine trêve. "Je l’ai vu tout à l’heure avec les capitaines. Je ne l’ai pas encore vu de manière individuelle, mais ça va arriver", avance le nouveau coach de l'AS Monaco, Sébastien Pocognoli, en conférence de presse.

Un plan pour relancer Paul Pogba ?

L'ancien entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est très clair sur sa façon de faire les choses : "J’apprends à connaître tous les joueurs. Je les connais de l’extérieur, mais je dois les connaître de l’intérieur. Il y a une chose que je fais avec tous mes joueurs, que ce soit un jeune joueur ou un joueur en fin de carrière, c’est que j’essaie toujours d’avoir un plan pour la saison."

"Ça sera pareil pour Paul, comme ce sera pareil pour un jeune joueur. Ce plan, ce sera à moi de voir dans quelle mesure il est réalisable", conclut-il à propos du Français.

Sébastien Pocognoli prépare donc un plan pour relancer Paul Pogba. Le Français n’a, pour rappel, plus disputé de match de football professionnel depuis plus de deux ans, suite à une histoire de dopage.