Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany a fait du Bayern Munich une véritable machine, au point qu'un record est désormais à portée de main. Lui, en revanche, est actuellement préoccupé par une question de gardiens de but.

Le Club de Bruges est le dernier adversaire à avoir été une simple bouchée pour le Bayern, mais il est déjà temps de tourner la page pour l’équipe de Vincent Kompany. Après ce 4-0 en Ligue des champions, place désormais au championnat. Ce week-end, le Bayern se déplace sur le terrain de Mönchengladbach, la lanterne rouge.

Le résultat semble déjà écrit d’avance : en cas de nouvelle victoire, ce serait la treizième d’affilée pour les Bavarois, égalant ainsi le Milan AC du début des années 1990 (92/93), qui détient le record dans les 5 grands championnats. "Demain, seul le résultat compte", a souligné le coach belge en conférence de presse. "Les statistiques ne sont pas si importantes. Je sais ce que ça fait d’être dernier au classement. Mönchengladbach sera donc motivé, à nous de rester concentrés."

Manuel Neuer ne gardera pas les buts samedi

C’était bien sûr une allusion à sa saison en Premier League en tant qu’entraîneur de Burnley. Par ailleurs, Kompany a déjà tranché avant le match face à Mönchengladbach : Manuel Neuer, figure emblématique du Bayern Munich depuis des années, ne sera pas titulaire dans les cages. Et pourtant, le gardien allemand n’est pas blessé.

"Jonas Urbig sera titulaire demain. En général, je ne dévoile jamais ma composition à l’avance, mais j’ai appris que les gardiens sont un cas à part. Nous voulons donner une chance à Jonas", a expliqué l'entraîneur en conférence de presse. Précision importante : ce n’est pas un simple changement de gardien. Mercredi prochain, le Bayern jouera en Coupe et Neuer sera suspendu. Le faire jouer dès samedi permettra à Urbig d’acquérir du rythme avant cette rencontre.





Vincent Kompany met Manuel Neuer sur le banc

Reste que Vincent Kompany a pris la décision de reléguer l’un des symboles du Bayern sur le banc pour un match de Bundesliga. Manuel Neuer devra donc suivre la rencontre depuis le bord du terrain, pendant que ses coéquipiers tenteront de faire le travail sur la pelouse. Reste à voir comment il réagira à cette mise à l’écart.