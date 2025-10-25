Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Vincent Kompany tout près d'un record fou, mais comment réagira Manuel Neuer à son choix surprenant ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Vincent Kompany a fait du Bayern Munich une véritable machine, au point qu'un record est désormais à portée de main. Lui, en revanche, est actuellement préoccupé par une question de gardiens de but.

Le Club de Bruges est le dernier adversaire à avoir été une simple bouchée pour le Bayern, mais il est déjà temps de tourner la page pour l’équipe de Vincent Kompany. Après ce 4-0 en Ligue des champions, place désormais au championnat. Ce week-end, le Bayern se déplace sur le terrain de Mönchengladbach, la lanterne rouge.

Le résultat semble déjà écrit d’avance : en cas de nouvelle victoire, ce serait la treizième d’affilée pour les Bavarois, égalant ainsi le Milan AC du début des années 1990 (92/93), qui détient le record dans les 5 grands championnats. "Demain, seul le résultat compte", a souligné le coach belge en conférence de presse. "Les statistiques ne sont pas si importantes. Je sais ce que ça fait d’être dernier au classement. Mönchengladbach sera donc motivé, à nous de rester concentrés."

Manuel Neuer ne gardera pas les buts samedi

C’était bien sûr une allusion à sa saison en Premier League en tant qu’entraîneur de Burnley. Par ailleurs, Kompany a déjà tranché avant le match face à Mönchengladbach : Manuel Neuer, figure emblématique du Bayern Munich depuis des années, ne sera pas titulaire dans les cages. Et pourtant, le gardien allemand n’est pas blessé.

"Jonas Urbig sera titulaire demain. En général, je ne dévoile jamais ma composition à l’avance, mais j’ai appris que les gardiens sont un cas à part. Nous voulons donner une chance à Jonas", a expliqué l'entraîneur en conférence de presse. Précision importante : ce n’est pas un simple changement de gardien. Mercredi prochain, le Bayern jouera en Coupe et Neuer sera suspendu. Le faire jouer dès samedi permettra à Urbig d’acquérir du rythme avant cette rencontre.

Vincent Kompany met Manuel Neuer sur le banc

Reste que Vincent Kompany a pris la décision de reléguer l’un des symboles du Bayern sur le banc pour un match de Bundesliga. Manuel Neuer devra donc suivre la rencontre depuis le bord du terrain, pendant que ses coéquipiers tenteront de faire le travail sur la pelouse. Reste à voir comment il réagira à cette mise à l’écart.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis B.Moenchengladbach - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 15:30.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
B.Moenchengladbach
Vincent Kompany

Plus de news

Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

Ce n'est pas fréquent : le détail marquant dans le nouveau contrat de Vincent Kompany au Bayern

13:30
Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

Besnik Hasi ne mâche pas ses mots après la défaite : "La pire mi-temps que j'ai jamais vue"

07:00
"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

"Je n'étais pas marqué au second poteau" : le bourreau d'Anderlecht appuie là où ça fait mal

06:30
Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard Interview

Pas assez décisif ? Thomas Henry répond aux critiques et se livre à cœur ouvert sur son rôle au Standard

06:00
Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht Analyse

Les Zèbres courageux, les Mauves en échec : les notes de Charleroi - Anderlecht

23:45
3
Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

Coosemans se met au niveau de ses coéquipiers : Anderlecht logiquement battu à Charleroi

22:44
"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

"Je me suis ennuyé à mourir" : le constat cinglant d'un ancien coach d'Anderlecht

23:00
"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

"Je ne peux pas mettre le ballon au fond des filets à la place de mes joueurs"

22:40
Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

Les Francs Borains retrouvent enfin des couleurs, Seraing limite la casse et reste invaincu

22:21
"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

"Ils volent, ils trichent" : Lamine Yamal se paie le Real et met le feu aux poudres pour lancer El Clásico

22:00
Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

Le Club Bruges s'impatiente : des nouvelles dans le dossier de son nouveau stade

21:40
Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

Une page se tourne en Angleterre : un des plus vieux clubs au monde près de disparaitre

21:20
La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

La polémique enfle autour d'Arthur Vermeeren : l'entraîneur de Marseille sous le feu des critiques

21:00
"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

"J'ai déjà connu ça à Anderlecht" : Période de déjà-vu pour David Hubert avec l'Union

20:40
"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

"Nous nous sommes déjà illustrés contre Anderlecht, Bruges et Genk"

20:20
Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

Déjà le match couperet pour un coach de JPL sous pression ? "Je réserve mon énergie à mon équipe"

20:00
Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

Très mauvaise nouvelle pour Zeno Debast : des inquiétudes également pour les Diables Rouges

19:40
Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

Un entraîneur de Pro League spectateur attentif de Bayern - Club de Bruges : "Je ne suis pas surpris"

18:00
Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

Chaos et froid glacial finalement évités ? Bruges et ses supporters retiennent leur souffle !

19:22
"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

"L'émotion est toujours là" : les mots touchants d'Ivan Leko avant de retrouver 'son' Standard

18:30
"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

"J'avais un accord" : comment l'invasion russe en Ukraine a fait basculer le destin du Standard

17:30
"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

"Chaque minute compte" : la demande assez inhabituelle de Michy Batshuayi

16:30
Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

Officiel : Anderlecht renforce sa structure avec le retour d'un ancien de la maison

17:00
"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

"Il y a bien une faute grossière du joueur" : dernière passe d'armes dans le dossier Adnane Abid

16:00
Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

Officiel : un match de Pro League reporté à cause de la Coupe du Monde U17

15:30
Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

Lennart Karl, la nouvelle révélation ? Vincent Kompany a visiblement de l'or entre les mains

23/10
Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

Retrouvailles au menu ce weekend : comment Roland Duchâtelet a fait grandir l'homme de l'ombre de l'Union

15:00
Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

Le facteur X du Standard ? "C'est un joueur très spécial, mais on ne doit pas dépendre de lui"

14:30
Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

Officiel : l'Union renforce le staff de David Hubert...en allant se servir au Club de Bruges

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/10: Bandé - Verschaeren

13:00
"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

"Rien n'a filtré" : le CEO du Bayern revient sur la prolongation de Vincent Kompany qui était gardée secrète

23/10
Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

Officiel : un club de Pro League reprend le transfert sortant le plus cher de son histoire...après un test

13:00
Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

Première frustration de David Hubert : voilà ce que l'Union doit absolument corriger en Ligue des Champions

12:40
"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

"Personne n'aime venir ici" : avant d'affronter le Standard en Coupe, Beveren est en pleine bourre

12:20
Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

Foket, Rits, Flips et Ashimeru : pourquoi ils ne porteront pas plainte contre Anderlecht

12:00
Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

Un dilemme pour Rik De Mil, la continuité pour Besnik Hasi ? Les compos probables de Charleroi - Anderlecht

11:15

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 8
Werder Brême Werder Brême 1-0 Union Berlin Union Berlin
Eintracht Francfort Eintracht Francfort 15:30 FC St. Pauli FC St. Pauli
B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach 15:30 Bayern Munich Bayern Munich
Hambourg Hambourg 15:30 Wolfsburg Wolfsburg
Hoffenheim Hoffenheim 15:30 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
FC Augsburg FC Augsburg 15:30 RB Leipzig RB Leipzig
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 18:30 1. FC Cologne 1. FC Cologne
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 26/10 Freiburg Freiburg
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 26/10 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved