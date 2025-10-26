🎥 Le Real remporte un Clasico fou contre Barcelone : trois buts annulés et de nombreuses phases discutables

Le Real Madrid a remporté ce dimanche un Clasico à couper le souffle. Les Merengue ont battu le FC Barcelone 2-1 à domicile, et ont vu trois buts être annulés.

Le Clasico est, mis à part la finale de la Ligue des Champions ou de la Coupe du Monde, le plus grand match du monde. Il est diffusé dans 190 pays, et ce pour de bonnes raisons. Un affrontement entre le Real Madrid et le FC Barcelone est pratiquement toujours à la hauteur des attentes.

Et cela n'a pas manqué ce dimanche. Dans la première mi-temps, de nombreuses phases ont suscité des débats, en commençant par un penalty non sifflé pour le Real Madrid. Lamine Yamal a commis un tacle très maladroit sur Vinicius Jr. dans sa propre surface de réparation.

🤔 | Had Real Madrid een penalty moeten krijgen? 🖥️🤷‍♂️ #ElClásico pic.twitter.com/HUQZlaLYhX — DAZN België (@DAZN_BENL) 26 octobre 2025

L'arbitre avait initialement donné un penalty mais est revenu sur sa décision après une intervention du VAR. Cela a provoqué beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux et dans le stade. Ensuite, un autre moment notable a eu lieu.

Mbappé was this far offside. 🤯 pic.twitter.com/T8V5QhtAxN — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) 26 octobre 2025

Avec une belle inspiration, Kylian Mbappé a fusillé le gardien de Barça, Szczęsny, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Sur les images, on peut voir que c'était vraiment très juste. Moins de dix minutes plus tard, son équipe a toutefois réussi à prendre l'avantage sur une belle frappe. Après l'égalisation de Fermin Lopez et un but de Bellingham, le Real menait 2-1 à la pause.

Deux buts annulés, dont un pour un hors-jeu très juste

Mais ce but a également suscité beaucoup de débats. Huijsen, qui a prolongé le ballon jusqu'à Bellingham, a donné un coup de coude à Cubarsi. L'arbitre et le VAR n'y ont rien trouvé à redire. Mbappé a fait trembler les filets pour la troisième fois juste avant la pause, mais son but a été annulé pour hors-jeu. Ainsi, il a vu deux de ses buts annulés en une seule mi-temps.

La pause n'a pas fait retomber le rythme du match

Cinq minutes à peine après le début de la seconde période, de nouvelles discussions ont éclaté. Eric Garcia commettait un hands involontaire. L'arbitre n'a pas sifflé, mais après avoir visionné les images du VAR, il a désigné le point de penalty... et Mbappé s'est heurté au portier catalan.

Bellingham a ensuite porté le total de buts annulés pour hors-jeu à trois côté madrilène. Enfin, à 20 minutes de la fin du match, Vinicius Jr attirait l'attention à lui en sortant furieux, sans regarder son entraîneur. Un carton rouge pour Pedri en toute fin de rencontre a enfin ponctué la rencontre dans une ambiance très tendue, avec la victoire au bout (2-1) pour le Real Madrid...