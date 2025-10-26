Naples retient son souffle : les premières nouvelles tombent pour Kevin De Bruyne

Soulagement à Naples et en Belgique, la blessure de Kevin De Bruyne n'est pas grave et il devrait retrouver les terrains après la trêve internationale de novembre.

Plus de peur que de mal pour Kevin De Bruyne. Sorti dès la première mi-temps face à l’Inter après avoir inscrit un penalty, le Belge avait fait trembler Naples et toute la Belgique. En se tenant la cuisse juste après son but, beaucoup ont cru revivre le cauchemar de sa blessure aux ischios à Manchester City.

Selon Calcio Napoli 24, la situation serait moins grave. Le milieu de terrain des Diables Rouges devrait être de retour après la trêve internationale de novembre. Le pire a été écarté.

Pas là pour les deux derniers matchs de la Belgique

Rudi Garcia devra se passer de son meneur de jeu pour les prochains matchs de la Belgique, face au Kazakhstan et au Liechtenstein. De Bruyne aura le temps de se reposer et de soigner correctement cette gêne musculaire.

Depuis son arrivée en Serie A, il enchaîne les bonnes performances et s’impose comme le cerveau du jeu napolitain. Son absence se fera ressentir sur le terrain.





De Bruyne devrait vite retrouver ses sensations et reprendre sa partition. Le Diable Rouge doit être au top de sa forme pour la Coupe du monde 2026.