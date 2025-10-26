Trois blessures contre le même adversaire : malédiction ou simple coïncidence pour Kevin De Bruyne

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Kevin De Bruyne s'est encore blessé face... à l'Inter Milan. Une troisième fois contre le même adversaire.

Kevin De Bruyne et l’Inter Milan, une histoire qui tourne mal presque chaque fois. Trois matchs, trois blessures, un triste record pour le Diable Rouge. Samedi soir, après avoir marqué son penalty pour Naples, il s’est tenu la cuisse avant de quitter le terrain.

De Bruyne venait d’ouvrir le score et Naples était bien parti pour vivre une belle soirée. Quelques instants plus tard, la douleur est revenue. Antonio Conte l’a immédiatement remplacé, sans prendre de risque.

Deux fois en Ligue des champions

La première fois, c’était en finale de Ligue des champions 2023, De Bruyne avait dû sortir avant la pause. Manchester City avait fini par s’imposer 1-0 grâce à un but de Rodri, mais le Belge avait regardé la victoire depuis le banc.

En septembre 2024, même adversaire, même sort. Pendant un match de phase de ligue, il avait ressenti une gêne à l’ischio et avait manqué quatre mois de compétition.





Coïncidence ou malchance, difficile de savoir. De Bruyne n’a jamais été épargné face à l’Inter Milan.