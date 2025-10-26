Un coach de JPL fait son mea culpa après s'en être pris à ses joueurs

Après une superbe saison l'année dernière suite à sa promotion, qui lui a même donné le titre de révélation, le FCV connait bien plus de difficultés cette saison et reste empêtré dans la zone rouge.

Dender, la lanterne rouge de Jupiler Pro League, est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Après le bon match nul contre Westerlo, l'entraîneur Hayk Milkon a pris ses resonsabilités et s'est en partie critiqué, mais il a également critiqué l'arbitre, qui, selon lui, aurait dû accorder un penalty à ses couleurs.

La semaine dernière, Hayk Milkon était très critique de ses joueurs dans la presse. Il fait maintenant son mea culpa. Mais en plus de son auto-critique, Milkon a également estimé que l'arbitre n'avait pas fait bonne impression sur une phase en particulier qui aurait pu changer le match. Il a évoqué en conférence de presse un penalty non sifflé pour une faute de Haspolat sur Nsimba.

Hayk Milkon pas d'accord avec l'arbitre

"Il y a beaucoup de fautes légères sifflées contre nous. L'arbitre doit, lors de ces actions litigieuses, maintenir la même ligne de conduite piur les deux côtés en évaluant ces légères fautes et accorder penalty", a déclaré le coach au micro de Sporza.

"C'est très surprenant, étant donné qu'il n'y avait rien à reprocher à la performance de l'arbitre, qui a sifflé de manière très correcte le reste du match. Westerlo a été dangereux sur phases arrêtées et c'est là-dessus qu'ils ont joué en provoquant des fautes. Et l'arbitre est tombé dans le piège", poursuit-il.





Pour conclure, Milkon est revenu sur les choses qu'il aurait pu mieux faire : "Je me regarde aussi dans le miroir, il y a une décision pourtant très claire dans ma tête, que j'aurais pu faire de manière différente. En faisant monter Cools plus tôt dans le match, nous aurions peut-être pu garder plus de calme", fait-il référence avec la montée au jeu du défenseur en fin de match.