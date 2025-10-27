"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

Véritable légende du Bayern, Lothar Matthäus a encensé Vincent Kompany suite au début de saison historique des Bavarois.

Encore victorieux face au Borussia Mönchengladbach samedi (0-3), le Bayern continue sa superbe série. Après 13 matchs disputés toutes compétitions confondues, treize succès sont à l’actif des Bavarois.

Lothar Matthäus pense que Vincent Kompany est l’entraîneur idéal : "Avec Kompany, le club a tiré le gros lot. Il a de nouveau impliqué les joueurs dans ses décisions, avec des discours clairs, ouverts et honnêtes."

"Il a réinventé le Bayern après quatre ou cinq années agitées et a rétabli beaucoup de choses qui avaient manqué au club durant cette période", poursuit-il au micro de Sky Sport.

Ils font partie des grands favoris pour la Ligue des champions

Le Bayern pourrait bien remporter la Ligue des champions selon lui : "S’ils maintiennent ce niveau de performance, ils font partie des grands favoris pour la Ligue des champions."

Ce mercredi, les Bavarois tenteront de poursuivre leur jolie série. Ils se déplaceront sur la pelouse de Cologne au 2e tour de la Coupe d’Allemagne. Un déplacement pas des plus évidents, mais à la portée du club allemand.

Voici le bilan des matchs disputés cette saison :

- Victoire 2-1 contre Stuttgart

- Victoire 6-0 contre le RB Leipzig

- Victoire 3-2 contre Wehen Wiesbaden

- Victoire 3-2 contre Augsbourg

- Victoire 5-0 contre Hambourg SV

- Victoire 3-1 contre Chelsea

- Victoire 4-1 contre Hoffenheim

- Victoire 4-0 contre le Werder Brême

- Victoire 5-1 contre Pafos

- Victoire 3-0 contre Francfort

- Victoire 2-1 contre le Borussia Dortmund

- Victoire 4-0 contre le Club de Bruges

- Victoire 3-0 contre Mönchengladbach