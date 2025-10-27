Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé
Photo: © photonews

José Manuel Ochotorena, ancien gardien notamment passé par le Real Madrid et Valence, est décédé à l'âge de 64 ans. La triste nouvelle est tombée ce lundi matin.

L'ancien portier espagnol a évolué sous les couleurs de la Castilla de 1979 à 1984 avant de rejoindre l'équipe première et de jouer un total de 46 matchs entre 1982 et 1988. José Manuel Ochotorena avait ensuite rejoint le Valence CF (1988-1992), où il était apparu à 115 reprises. S’en est suivi un passage par le CD Tenerife (1992-1994), le CD Logroñés (1994-1995), le Racing de Santander (1995-1997) et enfin un retour au CD Logroñés (1997-1998).

Après sa carrière, il a été entraîneur des gardiens. Il est notamment passé par Valence, Liverpool et l’équipe nationale espagnole. Avec la sélection, il a remporté un Mondial et deux Euros.

Les deux équipes avec lesquelles il a le plus joué, le Valence CF et le Real Madrid, se sont exprimées dans un communiqué suite à l’annonce de son décès. Le club de Valence le considère comme une légende : "Nous déplorons profondément le décès de José Manuel Ochotorena, légende de notre club et figure emblématique du football espagnol. Gardien mythique du Valencia CF, où il remporta le Trophée Zamora, il a continué à forger sa légende et à laisser une empreinte indélébile en tant qu’entraîneur de gardiens."

"Dans ce rôle, il est également devenu champion d’Europe et du monde avec la sélection espagnole. Nos plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à ses proches. Tu vas énormément nous manquer, compañero", conclut la formation espagnole.

Le communiqué du Real Madrid

"Le Real Madrid C.F., son président et son conseil d’administration déplorent profondément le décès de José Manuel Ochotorena, l’un des gardiens emblématiques de notre club. […] Le Real Madrid souhaite exprimer ses condoléances et toute son affection à sa famille, à ses anciens coéquipiers, à ses proches, ainsi qu’à tous les clubs dont il a fait partie", écrit de son côté le club madrilène.

