Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"
Photo: © photonews
Deviens fan de Union SG! 322

Kevin Rodriguez a fait basculer le match entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond en plantant un doublé. L'attaquant équatorien était attendu, il a répondu présent.

Le gardien de Saint-Trond aura beau faire des cauchemars de sa main pas assez ferme sur l'ouverture du score, Kevin Rodriguez a fait grand bien à l'Union lors de sa montée au jeu. La Rola semble se poser moins de questions que Promise David dans le dernier geste et cela lui sourit.

Rodriguez n'a pas encore débuté de match comme titulaire sous les ordres de David Hubert. Revenu diminué de son dernier séjour en sélection, il doit remonter en puissance pour se rendre indispensable aux yeux du nouvel entraîneur.

Hubert a d'ailleurs évoqué son cas en conférence de presse : "C'est un garçon très généreux. J'ai eu une bonne conversation avec lui cette semaine en lui expliquant qu'il devait saisir sa chance, et il l'a fait. Il n'y a pas de hiérarchie en attaque, tout le monde est livré à la même enseigne. Les titulaires dépendront de la forme de tout le monde, de l'adversaire et de mes choix".

Reparti sur sa lancée

Anouar Ait El Hadj se montre tout aussi heureux pour son coéquipier : "Il a connu des moments difficiles ici et maintenant tout lui réussit, je suis très content pour lui. On est très content de l'avoir avec nous. On ne sait jamais à quoi s'attendre sur le terrain. Il est très important pour notre équipe, à chaque fois qu'il joue. Il est fort et rapide. Et bien sûr, il marque deux buts. Je suis très heureux pour lui".

L'Union a remporté tous les matchs où son attaquant s'est invité au marquoir. De là à en faire le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison, il y a un pas, que les matchs taille patron de Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rendent assez grand. Mais on ne lui enlèvera pas : Kevin Rodriguez est bel et bien le meilleur buteur de l'Union (le deuxième meilleur du championnat derrière Jeppe Erenbjerg) et est appelé à jouer un rôle bien plus important que lors de ses deux premières saisons.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Union SG

Plus de news

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

Le retour d'une saga Rik de Mil ? Les jours de Stef Wils sont comptés à l'Antwerp

23:00
Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

Dix mois plus tard, un retour très attendu à La Gantoise : "Contre le Standard, c'était le bon moment"

22:00
Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

Un grand absent et Hatenboer toujours boycotté : des surprises dans la sélection d'Anderlecht en Croky Cup

22:20
En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

En tête du championnat pour mettre fin à une hégémonie de 40 ans ? Le modèle de l'Union s'exporte et fait sensation

18:40
Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

Charleroi et Gand éclipsent Anderlecht et le Standard, première pour Daan Heymans : voici notre onze du weekend

20:20
Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

Le Club de Bruges en large bénéfice pour la 11e saison consécutive : le capital approche un cap vertigineux

20:40
Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

Bruxelles - Madrid... en vélo : le défi inspirant d'un supporter de l'Union, qui fait passer un message fort

19:02
Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

21:30
Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

Un prix différent des autres : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne en lice pour une prestigieuse récompense

21:00
🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

🎥 Avec les belles paroles de Besnik Hasi : Anderlecht met ses champions du Monde à l'honneur

20:00
"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

"Tout le monde paiera le prix" : les détails du rapport de Lothar D'Hondt à l'encontre de Marc Wilmots

19:30
1
"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

"On a l'impression qu'ils ne savent pas où ils sont" : un ancien du Standard monte au créneau

18:20
1
Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

Un casse-tête dont Vincent Euvrard n'avait vraiment pas besoin au Standard, avant la Coupe et Charleroi

17:40
Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

Parti d'Anderlecht par la petite porte, bourreau d'Aston Villa : Mathis Suray, le Carolo qui monte

18:00
"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

"Le départ de David Hubert pourrait être un soulagement" : Louvain y va fort pour la présentation de Mazzu

17:10
"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

"Insultes, menaces et intimidation" : Marc Wilmots rattrapé par le Parquet pour son coup de sang

16:30
"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

"Il était l'un des meilleurs" : que voit Besnik Hasi que nous ne voyons pas ?

16:00
Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

Le pire scénario possible ? Lyon confirme les craintes pour Malick Fofana

16:48
Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

Le petit nouveau de Pro League se dévoile : "Je rêve de coacher un jour un club du top"

15:30
"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

"J'ai refusé l'un ou l'autre projet" : les confidences de Felice Mazzu sur son arrivée à Louvain

14:20
Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

Officiel : un Diable change d'entraîneur...et cela ne pourra qu'aller mieux

15:00
Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

Une première forcée pour Garcia ? À quoi ressemblera le groupe des Diables avec les nombreux forfaits en vue ?

14:40
"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

"Lille a refusé" : la petite bombe de Thomas Meunier sur l'offre reçue cet été

14:00
La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

La classe après la roublardise : quand Frédéric Taquin présente ses excuses à Thorsten Fink

13:00
Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

Les craintes se confirment : le communiqué officiel de Naples pour Kevin De Bruyne

13:36
Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

Un ancien Diable Rouge démonte Besnik Hasi : "Aucune clarté, aucune progression et une attitude très négative"

12:40
Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

Rien ne va plus en ce moment à Anderlecht, le coach des RSCA Futures furieux : "Je n'y ai jamais cru"

12:20
De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

De Monaco jusqu'à Schaerbeek : les enjeux du retour aux affaires de Felice Mazzu

11:40
"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

"Il a réinventé le Bayern" : une légende du club encense Vincent Kompany

12:00
De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé Réaction

De l'Inter Milan à Tubize-Braine en une semaine pour l'Union : David Hubert déplore un blessé

09:20
Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

Toujours pas de but pour Loïs Openda, dans une situation compliquée à la Juventus...

11:20
"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

"Il faudra être à 100 % pour passer" : Philippe Albert met en garde le Standard avant le match contre Beveren

10:30
Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

11:00
Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

Le légendaire José Manuel Ochotorena, ancien gardien du Real Madrid et de Valence, est décédé

10:00
Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

Le Standard de Liège face à un défi loin d'être évident ce mardi en Coupe de Belgique

09:30
Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

Enfin les grands débuts avec l'équipe première d'Anderlecht pour Cedric Hatenboer ?

08:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Malines KV Malines 1-1 OH Louvain OH Louvain
La Gantoise La Gantoise 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved