Le meilleur joueur de l'Union ? En tout cas le plus imprévisible : "Il a connu des moments difficiles"

Kevin Rodriguez a fait basculer le match entre l'Union Saint-Gilloise et Saint-Trond en plantant un doublé. L'attaquant équatorien était attendu, il a répondu présent.

Le gardien de Saint-Trond aura beau faire des cauchemars de sa main pas assez ferme sur l'ouverture du score, Kevin Rodriguez a fait grand bien à l'Union lors de sa montée au jeu. La Rola semble se poser moins de questions que Promise David dans le dernier geste et cela lui sourit.

Rodriguez n'a pas encore débuté de match comme titulaire sous les ordres de David Hubert. Revenu diminué de son dernier séjour en sélection, il doit remonter en puissance pour se rendre indispensable aux yeux du nouvel entraîneur.

Hubert a d'ailleurs évoqué son cas en conférence de presse : "C'est un garçon très généreux. J'ai eu une bonne conversation avec lui cette semaine en lui expliquant qu'il devait saisir sa chance, et il l'a fait. Il n'y a pas de hiérarchie en attaque, tout le monde est livré à la même enseigne. Les titulaires dépendront de la forme de tout le monde, de l'adversaire et de mes choix".

Reparti sur sa lancée

Anouar Ait El Hadj se montre tout aussi heureux pour son coéquipier : "Il a connu des moments difficiles ici et maintenant tout lui réussit, je suis très content pour lui. On est très content de l'avoir avec nous. On ne sait jamais à quoi s'attendre sur le terrain. Il est très important pour notre équipe, à chaque fois qu'il joue. Il est fort et rapide. Et bien sûr, il marque deux buts. Je suis très heureux pour lui".

L'Union a remporté tous les matchs où son attaquant s'est invité au marquoir. De là à en faire le meilleur joueur de l'équipe depuis le début de saison, il y a un pas, que les matchs taille patron de Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rendent assez grand. Mais on ne lui enlèvera pas : Kevin Rodriguez est bel et bien le meilleur buteur de l'Union (le deuxième meilleur du championnat derrière Jeppe Erenbjerg) et est appelé à jouer un rôle bien plus important que lors de ses deux premières saisons.