Les premières nouvelles sont tombées concernant la blessure de Malick Fofana

Malick Fofana est sorti sur civière avec l'OL ce dimanche. Les premières nouvelles sont tombées ce lundi.

Selon RMC Sport, le jeune crack belge semble souffrir d'une entorse à la cheville. Il ne semble pas y avoir de fracture. Difficile cependant de déterminer la durée de son indisponibilité pour le moment, mais elle devrait être une question de quelques semaines.

Suite à un tacle d'Ismaël Doukouré, le Diable Rouge ne s'est pas relevé. Le défenseur central a quant à lui été exclu au vu de la dangerosité de sa faute. C'est après vérification de la VAR que l'arbitre a décidé de le sortir du terrain (67e).

Alors que le score était toujours d’un but partout à ce moment-là, après des buts inscrits par Joaquín Panichelli (25e) et un contre son camp d'Ismaël Doukouré, les Gones ont finalement pris les devants en toute fin de rencontre. Une magnifique frappe d'Afonso Moreira a permis aux hommes de Paulo Fonseca de repartir avec les trois points.

Un but dédié à Malick Fofana

L'ailier gauche a dédié son but au joueur belge au micro de Ligue 1+ : "C'est incroyable de marquer, surtout à domicile. Avant de parler de mon but, je voudrais surtout avoir une pensée pour Malick Fofana. C'est un super gars. Ce but est pour lui. On espère qu'il pourra jouer le prochain match."





Le prochain match de Lyon sera déjà ce mercredi face au Paris FC à l'extérieur. Il semble véritablement peu probable que Malick Fofana soit de la partie. Même si les premières nouvelles se veulent quelque peu rassurantes, rien ne laisse présager un retour dès ce mercredi.