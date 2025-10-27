Luis Campos de passage en Belgique... avant le rachat d'un club de Pro League par le QSI ?

Luis Campos a passé quelques jours à Eupen, en fin de semaine dernière, alors que des discussions sont toujours en cours concernant un rachat du club germanophone par le Qatar Sports Investments, détenteur du Paris Saint-Germain.

Un invité spécial était présent dans les tribunes du Kehrweg, samedi dernier, pour la rencontre entre l’AS Eupen et le Jong Genk.

Aux côtés du Dr Andrea Bleicher, membre du conseil d’administration d’Aspire Football Dreams et principal représentant des actuels propriétaires de la KASE, se trouvait ni plus ni moins que… Luis Campos.

Conseiller sportif de l’ensemble des clubs détenus par Qatar Sports Investments, dont le Paris Saint-Germain, le Portugais est resté quelques jours dans l’est de la Belgique, puisqu’il était arrivé jeudi dernier en compagnie d’une délégation qatarie.

Le QSI va-t-il racheter l'AS Eupen ?

L’objectif était de se faire une idée de l’environnement dans lequel évolue l’AS Eupen. Luis Campos a ainsi assisté à plusieurs séances d’entraînement de l’équipe première, mais aussi des U23 et d’autres catégories d’âge.

Pour rappel, des discussions sont en cours depuis plusieurs mois concernant un éventuel rachat de l’Alliance par le QSI. Malgré le silence du club germanophone, nous sommes en mesure d’affirmer que le directeur exécutif d’Eupen, Christoph Henkel, déclarait encore récemment en interne que des négociations étaient toujours bel et bien en cours à ce sujet.

Selon les informations complémentaires de nos confrères de L’Avenir Verviers, Luis Campos serait même descendu dans les vestiaires du club. Faut-il y voir un rachat déjà acté ? Pas encore, mais la situation laisse penser que l’AS Eupen devrait bientôt changer de mains et afficher des ambitions bien plus élevées, avec, en priorité, un retour en Jupiler Pro League.

Récemment, le QSI a investi dans le club de Braga et souhaite poursuivre son expansion. Rappelons également que l'actuel entraîneur des Pandas, Bruno Pinheiro, est passé de longues années par le Qatar, en tant qu'entraîneur de club, chez les jeunes de l'équipe nationale et comme membre du staff de l'ASPIRE Academy.