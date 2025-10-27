Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL

Mike Penders récompensé comme il se doit, malgré la défaite de Strasbourg face à l'OL
Photo: © photonews
Mike Penders a été auteur d'une nouvelle grande prestation avec Strasbourg ce dimanche. Malgré la défaite de son équipe, il a été personnellement récompensé.

En effet, le portier belge a reçu le trophée d’homme du match, alors que Strasbourg s’est incliné sur le score de 2-1. Une distinction rarement attribuée à un joueur de l’équipe perdante, ce qui témoigne de la qualité de sa prestation. Certes, cela s’explique en partie par le fait que les Gones ont marqué en fin de rencontre, mais tout de même !

Comme nous vous l’avons déjà expliqué, le Diable Rouge a sauvé son équipe sur une frappe à la 13e minute de jeu. Juste avant la mi-temps (43e), un penalty est accordé à l’OL. Corentin Tolisso prend ses responsabilités et tente sa chance, mais Mike Penders récupère le ballon du pied. 

Une statistique impressionnante

Selon le Centre international d’étude du sport, qui cite Impect, ses prestations sont loin d’être anodines. Il est le 6e gardien U21 avec le plus grand pourcentage d’arrêts (60 %) sur 66 championnats, à égalité avec Florian Hellstern (VfB Stuttgart B – D3 allemande), Edoardo Motta (AC Reggiana – D2 italienne) et Jordan García (Fortaleza CEIF – D1 colombienne).

Le gardien qui est premier dans ce classement évolue également en Ligue 1. Il s’agit de Robin Risser, qui affiche un pourcentage d’arrêts impressionnant de 65 %.

Pour revenir à Mike Penders et à Strasbourg, son équipe recevra Auxerre en championnat ce mercredi. Une victoire sera obligatoire pour les Alsaciens face à l’équipe classée avant-dernière de Ligue 1.

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 9
Paris FC Paris FC 1-2 Nantes Nantes
Brest Brest 0-3 PSG PSG
Monaco Monaco 1-0 Toulouse Toulouse
Lens Lens 2-1 Marseille Marseille
Lille OSC Lille OSC 6-1 Metz Metz
Rennes Rennes 1-2 Nice Nice
Angers Angers 2-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 0-1 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 2-1 Strasbourg Strasbourg
