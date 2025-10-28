À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

À quand un retour ? Le physiothérapeute de Romelu Lukaku donne de ses nouvelles

Romelu Lukaku ronge son frein à l'infirmerie. Le Diable Rouge doit faire preuve de courage dans sa revalidation mais aussi faire le deuil de son père.

Romelu Lukaku commence à trouver le temps long sur la touche. Comme Kevin De Bruyne, il souffre de l'ischio-jambier, des suites d'une blessure survenue en préparation lors d'un match amical contre l'Olympiakos.

Het Laatste Nieuws a contacté Bert Driesen, le physiothérapeute de Big Rom pour en savoir plus sur son processus de revalidation. "Sa progression est bonne. Nous avons déjà commencé sur le terrain, avec des exercices de course", explique-t-il à nos confrères.

Lukaku continue à prendre son mal en patience 

Mais il tempère toute forme d'enthousiasme prématuré : "Il est sur la bonne voie, mais son retour est encore loin d'être proche. Il lui reste encore beaucoup de travail physique et de préparation physique ; ce n'est qu'à ce moment-là qu'il pourra revenir. Mais si les choses continuent ainsi, il poursuivra probablement sa rééducation à Naples prochainement. Il est actuellement toujours en Belgique".

La mort de son père est venue encore un peu plus mettre Romelu à l'épreuve. Bert Driesen oscille ainsi parfois entre physio et psychologue : "Pour l'instant, c'est le plus important pour lui. Le football est secondaire. Il a besoin de tout l'espace et du temps nécessaires pour assimiler tout ça, et nous lui avons laissé cet espace".

Mais Lukaku semble sur le bon chemin : "Les choses s'améliorent. J'ai l'impression que son chagrin et son émotion ont laissé place à la force et à l'énergie nécessaires pour rebondir plus vite et mieux. Et pour montrer ce qu'il peut faire pour sa famille".

