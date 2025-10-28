"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

Malick Fofana est sur la touche pour de longs mois. Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg (face à qui il s'est blessé) s'est exprimé à son sujet.

Il n'a pas fallu 36 ralentis pour comprendre que la cheville de Malick Fofana avait méchamment tourné ce weekend. Le joueur est d'ailleurs sorti sur civière et en a pour plusieurs mois d'indisponibilité.

Ismaël Doukouré, le joueur auteur du tacle qui a conduit à la grave blessure de Fofana, a été exclu par l'arbitre. Mais dans ses premières réactions chaud, l'entraîneur de Strasbourg fulminait, estimant que la carte rouge était injustifiée.

Rosenior remonté contre l'arbitrage

"Non, ce n'est pas mérité. Ce n'est peut-être pas votre avis, mais c'est le mien. L'arbitre a jugé la blessure, pas l'action. Ce carton ne devait jamais être rouge, mais jaune", avait-il déclaré sous le coup de l'émotion après la défaite sur le fil.

🚨 Liam Rosenior 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 sur le carton rouge d’Ismaël Doukouré 🇫🇷 hier sur Malick Fofana 🇧🇪 (𝗟𝗲 𝗕𝗲𝗹𝗴𝗲 𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗶 𝗮̀ 𝗹’𝗵𝗼̂𝗽𝗶𝘁𝗮𝗹) :



« 𝗡𝗢𝗡 𝗖𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗔𝗦 𝗠𝗘́𝗥𝗜𝗧𝗘́. 😳



𝗖𝗘 𝗡’𝗘𝗦𝗧 𝗣𝗘𝗨𝗧-𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗩𝗢𝗧𝗥𝗘 𝗔𝗩𝗜𝗦 𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗘… pic.twitter.com/AlYGj9iX3g — Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2025

À la veille du match contre Auxerre, Liam Rosenior est revenu sur ses propos en conférence de presse. "On fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud. J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J'espère que Malick Fofana se rétablira rapidement".

Une réaction autrement plus classe qu'à l'issue du match face à l'OL. Il faut dire que sans même parler de la blessure qui en résulte, l'intensité de la faute était déjà très élevée.