"J'ai réagi à chaud" : l'entraîneur de Strasbourg s'excuse après ses propos sur la blessure de Malick Fofana

Photo: © photonews

Malick Fofana est sur la touche pour de longs mois. Liam Rosenior, l'entraîneur de Strasbourg (face à qui il s'est blessé) s'est exprimé à son sujet.

Il n'a pas fallu 36 ralentis pour comprendre que la cheville de Malick Fofana avait méchamment tourné ce weekend. Le joueur est d'ailleurs sorti sur civière et en a pour plusieurs mois d'indisponibilité.

Ismaël Doukouré, le joueur auteur du tacle qui a conduit à la grave blessure de Fofana, a été exclu par l'arbitre. Mais dans ses premières réactions chaud, l'entraîneur de Strasbourg fulminait, estimant que la carte rouge était injustifiée.

Rosenior remonté contre l'arbitrage

"Non, ce n'est pas mérité. Ce n'est peut-être pas votre avis, mais c'est le mien. L'arbitre a jugé la blessure, pas l'action. Ce carton ne devait jamais être rouge, mais jaune", avait-il déclaré sous le coup de l'émotion après la défaite sur le fil.

À la veille du match contre Auxerre, Liam Rosenior est revenu sur ses propos en conférence de presse. "On fait tous des erreurs, j’ai réagi à chaud. J’ai eu tort sur le carton rouge. Je m’excuse. J'espère que Malick Fofana se rétablira rapidement".

Une réaction autrement plus classe qu'à l'issue du match face à l'OL. Il faut dire que sans même parler de la blessure qui en résulte, l'intensité de la faute était déjà très élevée.

