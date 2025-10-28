L'Union championne du monde officieuse ? Le Club de Bruges a eu sa chance mais n'y est pas parvenu

Avez-vous déjà entendu parler du champion du monde officieux ? Actuellement, le Kosovo est l'équipe nationale qui s'est adjugé ce titre assez spécial, mais l'équivalent existe aussi pour les clubs.

La façon de calculer est 'simple'. Pour devenir le champion du monde officieux vous devez battre le champion du monde précédent. En cas d'égalité, rien ne change, un peu comme c'est le cas en boxe.

Tout a commencé par une blague des Écossais en 1967. Lorsqu'ils ont battu l'Angleterre lors d'un match amical, ils se sont proclamés nouveaux champions du monde - car l'Angleterre était à ce moment-là championne du monde des équipes nationales.

Au début du 21e siècle, certains ont pris cela au sérieux et ont fait les calculs mathématiques. Ils ont commencé avec le premier match international en 1873 et ont progressé jusqu'à notre calendrier actuel. Le Kosovo a remporté son dernier match contre la Suède le 13 octobre et lui a ainsi ravi le statut, avant de le remettre à son tour en jeu lors de la prochaine trêve internationale.

Une histoire qui remonte loin

La même réflexion a été menée pour les équipes de clubs. Pour cela, nous devons revenir...en 1871, lorsque le premier match officiel a été joué entre Upton Park et les Clapham Rovers. Les visiteurs ont gagné 0-3 et ont ainsi été les premiers champions.

Lors du deuxième match, ils ont déjà perdu leur titre au profit des Wanderers, qui ont conservé leur titre un peu plus longtemps avant de le perdre au profit d'Oxford en janvier 1874. En 1890, nous avions déjà joué 164 matchs supplémentaires et Burnley était le champion du monde.

La première fois que le titre est allé à un club non-anglais c'était en 1958, lorsque Schalke 04 a battu Wolverhampton. Par la suite, le monde du football est devenu de plus en plus international et le titre a donc circulé dans différents pays.

Aujourd'hui, le titre est de retour en Allemagne, bien après des séjours au MTK Budapest, Kisvarda, à l'Atalanta, au Napoli et au Real Madrid, au PSG et à Chelsea.

Cet été, les Blues ont remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, ce qui les a rendus à la fois champions du monde officiels et non officiels des clubs. Cependant, depuis septembre 2025, ils ont déjà perdu leur titre officieux à cause de la Ligue des Champions.

Lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, Chelsea a en effet perdu 3-1 contre le Bayern Munich, qui est ainsi devenu le nouveau champion du monde non officiel. Ce statut, les Bavarois peuvent toujours s'en targuer après avoir remporté touts leurs matchs depuis le début de la saison.

La semaine dernière, le Club de Bruges a ainsi eu l'occasion de devenir champion du monde mais n'a pas fait le poids. La victoire 0-3 du Bayern le week-end dernier contre le Borussia Mönchengladbach était déjà le 5399ème match de ce classement. La bonne série des hommes de Vincent Kompany permettra-t-il à l'Union Saint-Gilloise de pouvoir à son tour tenter sa chance au mois de janvier ?