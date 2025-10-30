Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Blessé à l'épaule depuis juillet, Julien Duranville retrouve peu à peu le terrain avec Dortmund. Le Diable Rouge poursuit sa reprise avec prudence.

On ne l’a plus vu sur un terrain depuis la Coupe du monde des clubs. Julien Duranville, le jeune ailier du Borussia Dortmund, poursuit sa remise en forme après une blessure à l’épaule survenue en juillet. Le joueur de 19 ans commence à entrevoir le bout du tunnel.

Niko Kovac, son entraîneur, a donné des nouvelles rassurantes. "Juju a repris l’entraînement collectif, mais il ne peut pas encore disputer les duels. Il doit éviter toute chute sur son épaule", a-t-il expliqué.

Le bout du tunnel

Duranville devrait d’abord retrouver du rythme avec les U23, avant de prétendre à une place dans le groupe professionnel. Un passage pour retrouver la confiance, les sensations et la régularité.

À 19 ans, Duranville a connu plusieurs longues blessures. Formé à Anderlecht, il avait été propulsé très jeune (16 ans) dans le monde professionnel.

Aujourd’hui, Dortmund veut le protéger. Le club sait qu’il tient un joueur talentueux, explosif, imprévisible et capable de faire la différence sur un dribble.