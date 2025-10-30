Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Après des mois loin des terrains, un Diable rouge prépare son grand retour

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Blessé à l'épaule depuis juillet, Julien Duranville retrouve peu à peu le terrain avec Dortmund. Le Diable Rouge poursuit sa reprise avec prudence.

On ne l’a plus vu sur un terrain depuis la Coupe du monde des clubs. Julien Duranville, le jeune ailier du Borussia Dortmund, poursuit sa remise en forme après une blessure à l’épaule survenue en juillet. Le joueur de 19 ans commence à entrevoir le bout du tunnel.

Niko Kovac, son entraîneur, a donné des nouvelles rassurantes. "Juju a repris l’entraînement collectif, mais il ne peut pas encore disputer les duels. Il doit éviter toute chute sur son épaule", a-t-il expliqué.

Le bout du tunnel

Duranville devrait d’abord retrouver du rythme avec les U23, avant de prétendre à une place dans le groupe professionnel. Un passage pour retrouver la confiance, les sensations et la régularité.

À 19 ans, Duranville a connu plusieurs longues blessures. Formé à Anderlecht, il avait été propulsé très jeune (16 ans) dans le monde professionnel.

Aujourd’hui, Dortmund veut le protéger. Le club sait qu’il tient un joueur talentueux, explosif, imprévisible et capable de faire la différence sur un dribble.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Augsburg - Borussia Dortmund en live sur Walfoot.be à partir de 20:30 (31/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Borussia Dortmund
FC Augsburg
Julien Duranville

Plus de news

Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

Le Real Madrid obtient gain de cause face à l'UEFA : un pas de plus vers la Superligue ?

15:00
Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

Inquiétude à Marseille : un coéquipier d'Arthur Vermeeren s'effondre en plein match

14:40
Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi ! Interview

Année civile terminée pour Marlon Fossey ? Sept absents au Standard contre Charleroi !

14:15
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/10: Hatenboer

13:30
Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

Un changement venu de Belgique pourrait bouleverser la Ligue des champions

14:00
1
Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

Anderlecht aurait changé d'avis : un joueur recruté cette année ne ferait plus partie des plans

13:30
Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

Gros coup dur pour le KV Malines après le match de Coupe : un cadre sera absent plusieurs semaines

13:00
Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

Vadis Odjidja explique pourquoi ce club de Pro League n'a pas voulu de lui cet été

12:20
"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

"Il ne faut jamais dire jamais" : Nicky Hayen réagit à la rumeur d'un potentiel départ vers l'étranger

12:00
🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

🎥 "C'est bien pour ma carrière" : Yassine Khalifi revient sur le sacre du Maroc U20

11:40
Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

Une catastrophe financière menace plusieurs clubs belges : verdict de DAZN vendredi

11:20
"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

"On a pris ce match sérieusement" : les mots de Louis Patris après la qualification de l'Union SG en Coupe

11:00
"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

"Il a plombé le LOSC" : Arnaud Bodart sous le feu des critiques, son entraîneur prend sa défense

10:30
Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

Enfin le grand retour tant attendu pour Paul Pogba ce week-end ? Sébastien Pocognoli est clair

10:00
"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

"Je vis un rêve" : Dodi Lukebakio sous le charme de José Mourinho

09:30
Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

Du manque de fun dans le football d'aujourd'hui ? Le message d'Eden Hazard à la nouvelle génération

09:00
🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

🎥 Dodi Lukebakio impressionne au Portugal : buteur et élu homme du match

08:30
"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

"C'était un vrai match de battants" : Vincent Kompany aux anges après la victoire du Bayern à Cologne

08:00
"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

"Ils me trouvaient trop gros" : Ismaël Saibari revient sur son écartement d'Anderlecht

07:40
"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

"Le championnat belge, ils s'en foutent" : Georges-Louis Bouchez règle ses comptes avec le Club de Bruges

07:00
Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

Nicky Hayen est catégorique : "Nous avons évidemment cette ambition"

07:20
"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

"Je n'ai jamais pensé arrêter" : un ancien d'Anderlecht retrouve le chemin des filets après deux ans sans club

06:30
Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

Déjà au sifflet du choc wallon la saison dernière : l'arbitre de Standard - Charleroi est connu

22:40
1
Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

Un record absolu mais aussi une vive polémique : soirée agitée pour Vincent Kompany et le Bayern Munich

23:00
Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

Tubize-Braine résiste une mi-temps à l'Union, la RAAL au forceps : le résumé de la soirée

22:26
🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

🎥 Tout bonnement inarrêtable : Jérémy Doku relance Manchester City...et remercie Burgess

22:00
Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

Felice Mazzu peut-il remettre Louvain sur les rails ? Steven Defour est catégorique

21:40
Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

Le Club de Bruges a-t-il une chance ? Un forfait de taille au FC Barcelone

21:20
La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

La mésentente fatale avec Nathan Ngoy : Arnaud Bodart sous le feu des critiques pour son retour avec Lille

20:20
Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

Il fallait y penser : comment la mère d'un joueur de Ninove a évité le fiasco des maillots contre Anderlecht

21:00
La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard Analyse

La faute est partagée : pourquoi Timothé Nkada peine autant à ouvrir son compteur avec le Standard

20:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/10: Meslier

19:40
"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

"C'est là que notre relation a un peu cassé" : un ancien joueur de Besnik Hasi à cœur ouvert

20:00
Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

Plus concrets que le Standard ? Anderlecht et le Club de Bruges se penchent sur un gardien de Premier League

19:40
"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

"Nous devons nous regarder dans le miroir" : Mario Stroeykens lucide après la victoire d'Anderlecht

19:20
1
Une grande réforme de la VAR en préparation ?

Une grande réforme de la VAR en préparation ?

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 9
FC Augsburg FC Augsburg 31/10 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 01/11 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Union Berlin Union Berlin 01/11 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 01/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 01/11 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 01/11 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Bayern Munich Bayern Munich 01/11 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 02/11 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 02/11 Hoffenheim Hoffenheim
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved