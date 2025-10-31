Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

À la veille de la Coupe du monde U17 au Qatar, l'un des noms à surveiller est Brent Jonkers, défenseur chez les espoirs du PSV. Originaire du Limbourg et autrefois écarté par Genk, il s'est imposé depuis comme l'une des valeurs sûres de la défense belge. Il nous a préfacé la compétition.

Brent, selon toi, quelle est la force du groupe ?

Je pense que nous sommes très forts en tant qu'équipe. Il n'y a pas vraiment un joueur qui fait la différence, notre plus grande qualité est que nous sommes les plus forts collectivement. Cela nous rend difficiles à battre.

Trois joueurs avec de l'expérience en équipe première vont manquer le début du tournoi. Est-ce une grande perte ?

Ils peuvent évidemment apporter quelque chose en plus, c'est logique. Ils ont de l'expérience au plus haut niveau, donc cela ne peut être que positif. Mais le groupe actuel est aussi suffisamment fort pour bien commencer.





A-t-il été difficile d'obtenir l'autorisation du PSV pour participer à la Coupe du monde ?

Non, pas vraiment. Le PSV avait déjà dit au début de la saison que c'était une expérience unique. Ils ont tout de suite répondu : "Nous allons vous libérer de toute façon." Donc, cela a été rapidement arrangé.

Comprends-tu que certains clubs préfèrent ne pas laisser partir leurs joueurs ?

Oui, je comprends cela. Les clubs ont leurs propres intérêts, surtout en milieu de saison. Mais c'est dommage que des joueurs doivent manquer une telle expérience à cause de cela.

Votre groupe est ensemble depuis longtemps, notamment depuis l'Euro. Cela semble-t-il être une sorte de fin de cycle ?

Peut-être un peu. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble, et cela crée des liens. Mais c'est surtout beau que nous puissions vivre cette Coupe du monde ensemble.

Comment ça se passe pour toi au PSV ?

Bien ! J'ai bien commencé cette saison, je ne peux pas me plaindre. Je joue également en Youth League, c'est une expérience formidable.

Qu'en apprends-tu ?

La Youth League est vraiment d'un niveau supérieur à celui du championnat. On joue contre des équipes avec d'autres styles de jeu et cultures. Contre Naples par exemple, qui se concentre beaucoup sur la défense, on apprend énormément.

Pour ceux qui ne te connaissent pas encore : quel type de défenseur es-tu ?

Je suis surtout un défenseur qui aime jouer au ballon. Pas quelqu'un qui mise sur les duels, mais plutôt quelqu'un qui participe aux actions offensives et qui est à l'aise avec le ballon.

Ton parcours jusqu'à présent est remarquable : de Lommel à Genk, retour à Lommel puis le PSV. Comment vois-tu cela ?

J'ai débuté dans une équipe amateur à Helsum, puis je suis allé à Lommel. Ensuite à Genk, où ils m'ont renvoyé après deux ans. "Pas assez bon", ont-ils dit. C'était dur à entendre. Mais je suis retourné à Lommel pour retrouver ma confiance, et après cela, le PSV. J'y joue depuis trois ans.

Qu'est-ce qui fait du PSV un bon endroit pour toi pour progresser ?

Tout est beaucoup plus individualisé là-bas. Ils travaillent vraiment sur mesure : ce dont tu as besoin, où tu peux t'améliorer. Cela aide énormément dans ton développement.

Tu joues aussi avec Noah Fernandez. Sa progression est impressionnante.

C'est vrai. Il a connu une grande évolution, allant même jusqu'à ses débuts avec l'équipe première. Il le mérite pleinement, il joue vraiment bien ces derniers temps.

Lundi, vous commencerez cette Coupe du monde U17 contre l'Argentine. Un gros morceau dès le début ?

Oui, l'Argentine est l'un des favoris. Mais l'année dernière, nous avons déjà affronté de grandes nations à l'Euro, comme la France et l'Angleterre. Nous savons donc où nous en sommes. Le premier match est de toute façon important, peut-être même le plus important de la phase de groupes.

Que sais-tu des Fidji, l'autre adversaire de votre groupe ?

(rires) Honnêtement ? Rien. Sauf qu'ils sont bons au rugby. Mais cela pourrait justement les rendre dangereux, ce genre d'équipe peut surprendre.

À l'Euro, vous avez été éliminés contre la France en demi-finale après un match intense. Qu'as-tu retenu de ce tournoi ?

Que les plus petites erreurs sont punies. Tu peux avoir 70 % de possession et créer de nombreuses occasions, mais un moment d'inattention suffit. C'est une leçon que nous retenons maintenant.

Ce Mondial a-t-il un goût de revanche pour vous ?

Absolument. Nous étions vraiment déçus après l'Euro, surtout à cause de la manière dont cela s'est terminé. Maintenant, nous voulons montrer ce que nous valons.

Quand rentres-tu à la maison ?

Espérons-le seulement après la finale (rires). Ce serait le plus beau scénario.

Bonne chance, Brent !