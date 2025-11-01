🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

Photo: © photonews

Le Bayern Munich recevait le Bayer Leverkusen ce soir. Nouveau match sans fausse note pour Vincent Kompany.

Un duel entre les deux derniers champions en titre : le choc du weekend opposait le Bayern Munich au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Sur leur nuage depuis le début de la saison, les hommes de Vincent Kompany ont poursuivi sur leur lancée.

Le Bayern est monté en puissance dans la rencontre et a fini par concrétiser sa domination après 25 minutes en lançant Serge Gnabry face à Mark Flekken pour l'ouverture du score. Le début du récital bavarois.

La 15e victoire en 15 matchs

Cinq minutes plus tard, c'est Nicolas Jackson qui a fait le break en reprenant un bon centre de Konrad Laimer (31e, 2-0). Le score est même passé à 3-0 juste avant le repos, sur un but contre son camp de Loïc Badé.

En total contrôle, le Bayern Munich n'a plus eu besoin de pousser sur l'accélérateur en deuxième mi-temps : les 45 dernières minutes n'ont pas accouché d'autres buts malgré les montées d'Harry Kane et Michael Olise, que Kompany avait fait souffler.

Le Bayern conserve cinq points d'avance sur Leipzig (victorieux 3-1 de Stuttgart) en tête de la Bundesliga. Désormais, c'est un périlleux déplacement au PSG qui attend le Reckordmeister.

Bundesliga

 Journée 9
FC Augsburg FC Augsburg 0-1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 1-1 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Union Berlin Union Berlin 0-0 Freiburg Freiburg
RB Leipzig RB Leipzig 3-1 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 1-1 Werder Brême Werder Brême
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-4 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
Bayern Munich Bayern Munich 3-0 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FC Cologne 1. FC Cologne 02/11 Hambourg Hambourg
Wolfsburg Wolfsburg 02/11 Hoffenheim Hoffenheim
