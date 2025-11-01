🎥 L'affiche de la Bundesliga ? Vincent Kompany en fait son affaire : nouvelle démonstration du Bayern

Le Bayern Munich recevait le Bayer Leverkusen ce soir. Nouveau match sans fausse note pour Vincent Kompany.

Un duel entre les deux derniers champions en titre : le choc du weekend opposait le Bayern Munich au Bayer Leverkusen en Bundesliga. Sur leur nuage depuis le début de la saison, les hommes de Vincent Kompany ont poursuivi sur leur lancée.

Le Bayern est monté en puissance dans la rencontre et a fini par concrétiser sa domination après 25 minutes en lançant Serge Gnabry face à Mark Flekken pour l'ouverture du score. Le début du récital bavarois.

🚨🚨| GOAL: SERGE GNABRY PUTS BAYERN AHEAD!!



Bayern Munich 1-0 Bayer Leverkusenpic.twitter.com/sZ2JVTJoq6 — CentreGoals. (@centregoals) November 1, 2025

La 15e victoire en 15 matchs

Cinq minutes plus tard, c'est Nicolas Jackson qui a fait le break en reprenant un bon centre de Konrad Laimer (31e, 2-0). Le score est même passé à 3-0 juste avant le repos, sur un but contre son camp de Loïc Badé.

Loïc Badé 43' (OG)



Bundesliga | 🇩🇪 Bayern München 3-0 Leverkusen pic.twitter.com/a58JdMurfl — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 1, 2025

En total contrôle, le Bayern Munich n'a plus eu besoin de pousser sur l'accélérateur en deuxième mi-temps : les 45 dernières minutes n'ont pas accouché d'autres buts malgré les montées d'Harry Kane et Michael Olise, que Kompany avait fait souffler.

Le Bayern conserve cinq points d'avance sur Leipzig (victorieux 3-1 de Stuttgart) en tête de la Bundesliga. Désormais, c'est un périlleux déplacement au PSG qui attend le Reckordmeister.