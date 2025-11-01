📷 Le destin fait bien les choses : une photo de Senne Lammens affole les fans de Manchester United

Senne Lammens s'impose comme la révélation de Manchester United. À 23 ans, le gardien belge impressionne par son calme, ses performances... et une vieille photo en maillot des Red Devils.

Senne Lammens s’impose comme la meilleure recrue estivale de Manchester United, et ce n’est pas rien. Le gardien belge, encore novice à ce niveau, dégage plus de sérénité que ses prédécesseurs.

Là où André Onana et Altay Bayindir ont souvent vacillé, Lammens affiche un calme et une assurance. À 23 ans, il avait débuté avec United face à Sunderland et avait immédiatement impressionné les supporters comme le staff.

L’entraîneur Ruben Amorim a vu le potentiel du jeune belge et a décidé de lui faire confiance. Avec Lammens dans les buts, les Red Devils n’ont perdu aucun match.

Pour de nombreux supporters, il a tout pour devenir le prochain numéro un de Manchester United. Une photo publiée sur les réseaux sociaux a beaucoup touché les fans : on voit Lammens, à 3 ans, portant fièrement le maillot de Manchester United.