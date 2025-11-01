📷 L'Europe s'enflamme pour Vincent Kompany... mais un autre coach belge fait parler de lui aux Pays-Bas

Maarten Martens, entraîneur belge de l'AZ Alkmaar, brille en Eredivisie avec une série de victoires en octobre, une troisième place au classement et un titre de coach du mois.

Vincent Kompany impressionne toute l’Europe avec son Bayern Munich et ses quatorze victoires d’affilée. Mais un autre entraîneur belge fait aussi parler de lui, un peu plus au nord. Maarten Martens, à la tête de l’AZ Alkmaar, connaît un début de saison remarquable.

Sous sa direction, l’AZ pointe à la troisième place d’Eredivisie avec 21 points sur 30. Juste derrière deux géants du football néerlandais, Feyenoord et le PSV. Trois matchs, trois victoires et neuf points dans la poche en octobre.

Telstar, l’Ajax Amsterdam et l'Utrecht ont tour à tour subi la loi des hommes de Martens. Huit buts inscrits pour deux encaissés. L’AZ joue avec envie, vitesse et intelligence.

Meilleur entraîneur du mois d'octobre

Élu entraîneur du mois d’octobre, Martens récolte les fruits de son travail. Son contrat, prolongé jusqu’en 2028, prouve la confiance du club en son projet.

👨‍💼 Maarten Martens is onze Rinus Michels Coach van de Maand voor oktober pic.twitter.com/l6niKxQwzr — VriendenLoterij Eredivisie (@eredivisie) October 31, 2025

Discret mais ambitieux, il s’impose comme l’une des révélations de la saison. Pas súr qu'il soit encore sur le banc de l'AZ la saison prochaine. Un grand club pourrait payer ses services.