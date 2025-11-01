📷 L'Europe s'enflamme pour Vincent Kompany... mais un autre coach belge fait parler de lui aux Pays-Bas

Muzamel Rahmat
| Commentaire
📷 L'Europe s'enflamme pour Vincent Kompany... mais un autre coach belge fait parler de lui aux Pays-Bas
Deviens fan de AZ Alkmaar! 60

Maarten Martens, entraîneur belge de l'AZ Alkmaar, brille en Eredivisie avec une série de victoires en octobre, une troisième place au classement et un titre de coach du mois.

Vincent Kompany impressionne toute l’Europe avec son Bayern Munich et ses quatorze victoires d’affilée. Mais un autre entraîneur belge fait aussi parler de lui, un peu plus au nord. Maarten Martens, à la tête de l’AZ Alkmaar, connaît un début de saison remarquable.

Sous sa direction, l’AZ pointe à la troisième place d’Eredivisie avec 21 points sur 30. Juste derrière deux géants du football néerlandais, Feyenoord et le PSV. Trois matchs, trois victoires et neuf points dans la poche en octobre.

Telstar, l’Ajax Amsterdam et l'Utrecht ont tour à tour subi la loi des hommes de Martens. Huit buts inscrits pour deux encaissés. L’AZ joue avec envie, vitesse et intelligence.

Meilleur entraîneur du mois d'octobre

Élu entraîneur du mois d’octobre, Martens récolte les fruits de son travail. Son contrat, prolongé jusqu’en 2028, prouve la confiance du club en son projet.

Discret mais ambitieux, il s’impose comme l’une des révélations de la saison. Pas súr qu'il soit encore sur le banc de l'AZ la saison prochaine. Un grand club pourrait payer ses services.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
AZ Alkmaar
Maarten Martens

Plus de news

🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

🎥 Son retour au Mambourg sera chahuté : le chambrage de Marco Ilaimaharitra devant le kop de Charleroi

23:51
1
Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon Analyse

Des révélations au Standard, une petite étincelle à Charleroi : les six enseignements du choc wallon

23:00
7
Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

Un grand Rafiki Saïd, Delavallée à la faute : le Standard fait tomber Charleroi et s'adjuge le choc wallon

22:45
La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

La Challenger Pro League en feu: huit buts entre Lierse et Lommel, les Francs Borains surprennent Lokeren

22:30
L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

L'infirmerie du Standard déborde : un nouveau nom s'ajoute à la liste

22:07
1
Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

Sébastien Pocognoli devra patienter : une rechute perturbe les plans du coach

21:43
Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

Une bouffée d'air pour le Club de Bruges : Nicky Hayen peut se frotter les mains

21:20
Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

Coup dur pour la Belgique : trois binationaux tournent le dos aux Diables Rouges

21:00
3
Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

Le retour à la compétition sera long, mais Romelu Lukaku franchit une étape importante

20:30
"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

"Ils pourraient se calmer un peu" : Olivier Deschacht recadre les supporters d'Anderlecht

20:00
"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

"Elle a bien aidé en seconde mi-temps" : la plus grande crainte d'Anderlecht pourrait être...une tétine

19:00
Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

Le Standard plus proche de jouer l'Europe que de la faillite ? La réponse de Pierre François

18:30
Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

Un exemple pour plusieurs autres clubs : l'Union annonce une grande nouvelle après sa saison historique

18:00
Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

Le Standard en ouverture, Genk - Anderlecht le jeudi : voici le calendrier de la Coupe de Belgique

17:30
Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

Stijn Stijnen se paie deux clubs de D1A : "Ils ne retirent même pas la moitié de ce qu'ils devraient"

17:00
1
Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

Le Standard risque gros : voici les deux éléments du match contre l'Antwerp qui seront analysés

16:30
Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

Le contrat de certains joueurs du Standard interroge : "J'ai découvert des clauses bizarres"

16:00
"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

"Ils vont réactiver la piste" : Lucas Stassin pourrait encore quitter Saint-Etienne avant la Coupe du monde

15:30
Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

Trois jours après Rocourt, Charleroi revient à Liège : le message de Rik De Mil aux supporters

15:00
Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

Le Standard persiste : "Marc Wilmots a juste dit tout haut ce que tout le monde pensait"

14:30
1
Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

Quatre buts en cinq jours, pas mal pour un défenseur central : "Il va falloir que je trouve une solution"

14:00
"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

"Les critiques à mon égard sont justifiées" : le mea culpa de Besnik Hasi envers les supporters d'Anderlecht

13:30
L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

L'approche particulière de Rik De Mil pour le choc wallon : "Dès qu'on arrivera au stade..."

13:00
"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

"Il sera absent pendant quelques semaines" : encore un titulaire sur la touche à Anderlecht

12:40
"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

"Ne venez pas salir ce déplacement de votre personne inutile" : les Storm Ultras unanimes avant le choc wallon

12:20
1
Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

Formé à Anderlecht et Genk, il n'a rien rapporté et vaut désormais 27 millions : "Ils ne croyaient pas en lui"

11:40
Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

Possible peine de prison pour Radja Nainggolan : Lokeren réagit... et essaie de rester réaliste

12:00
Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

Saga DAZN : réunion décisive ce vendredi, création d'une Pro League TV ? Voici les dernières informations

11:20
1
Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France" Interview

Rejeté à Genk, mais pilier des Diablotins, il préface le Mondial U17 : "Une revanche après la France"

11:00
"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

"Le Standard en Ligue 1 ? Je signe de suite" : Play-offs et match décisif en 2008, Pierre François surprend

10:00
2
15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie Billet d'humeur

15/16 : comment la Coupe de Belgique a perdu toute sa magie

10:30
Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

Nicky Hayen au Celtic ? Il est en concurrence avec... un actuel adversaire des Diables, passé par Anderlecht

09:30
"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon Interview

"On ne craint pas Charleroi" : avec respect, mais confiance, Vincent Euvrard aborde son premier choc wallon

09:00
"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

"L'Antwerp me manque" : Senne Lammens souligne la grande différence entre la Pro League et la Premier League

08:30
Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon Analyse

Beaucoup de blessés au Standard, peu de changements à Charleroi : les compositions probables du choc wallon

07:00
"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

"Hasi, buiten" : les supporters d'Anderlecht sur le point d'obtenir gain de cause ?

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 11
PSV PSV 5-2 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
Ajax Ajax 16:30 Heerenveen Heerenveen
NAC NAC 18:45 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Feyenoord Feyenoord 20:00 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 21:00 Excelsior Excelsior
Heracles Heracles 02/11 Zwolle Zwolle
FC Groningen FC Groningen 02/11 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 02/11 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Utrecht Utrecht 02/11 NEC NEC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved