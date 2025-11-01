Terrible drame pendant le Clasico : un moment de fête vire à la tragédie

Un drame a endeuillé le Clasico. Un supporter du Real Madrid est décédé d'un arrêt cardiaque au Santiago Bernabeu...

Le Clasico de la semaine passée restera gravé dans les mémoires, mais pour une raison tragique. En plein cœur du duel entre le Real Madrid et le FC Barcelone, un supporter madrilène a perdu la vie après un arrêt cardiaque, selon la radio espagnole Cope.

L’incident dramatique est survenu juste après le penalty manqué de Kylian Mbappé. Dans les tribunes, l’émotion a viré à la panique. Voyant ce qui se passait, Thibaut Courtois a voulu alerter l’arbitre, sans que le match ne soit arrêté.

Sur les réseaux sociaux, le fils de la victime a tenu à lui rendre hommage. "Mon père était un Madridista dans l’âme. Il a transmis sa passion pour le Real Madrid à toute la famille", a-t-il écrit.

Malgré le drame, la rencontre s’est poursuivie et le Real Madrid l’a emporté 2-1 grâce à des buts de Mbappé et Jude Bellingham. Une victoire marquée par la perte d’un fidèle supporter.

C’est une douleur immense de perdre un proche, surtout dans un moment de fête. Tout notre soutien à la famille touchée par ce drame.