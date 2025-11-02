🎥 Une légende locale : le retour émouvant de Dries Mertens au Galatasaray

Ce samedi soir, Dries Mertens était de retour à Istanbul, où il a été honoré avant la rencontre face à Trabzonspor en compagnie de sa femme, Kat, et de son fils, Ciro. L'ancien Diable Rouge a été accueilli comme une véritable icône locale.

Après avoir porté les couleurs du Napoli durant neuf saisons et disputé près de 400 matchs officiels, Dries Mertens a terminé sa riche carrière au Galatasaray, géant du championnat turc.

Entre 2022 et 2025, l'ancien Diable Rouge a inscrit 25 buts et délivré 44 passes décisives en 136 rencontres avec le club d'Istanbul. Grâce à ces performances, mais aussi à son comportement dans la vie de tous les jours, il est considéré comme une véritable icône locale.

Ce samedi, Dries Mertens a été invité par le Galatasaray, en compagnie de sa femme Kat et de son fils Ciro, avant la rencontre de Süper Lig entre son ancien club et Trabzonspor.

Galatasarayımızın unutulmaz 10 numaralı oyuncusu Dries Mertens ile eşi Kat ve minik oğulları Ciro’ya, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek tarafından karşılaşma öncesinde kendilerine özel hazırlanan formalar hediye edildi. 💛❤️ #GSvTS pic.twitter.com/ldDTMARfbx — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 1, 2025

Dries Mertens et sa famille de retour au Galatasaray

L'ex-numéro 10 s'est vu remettre un maillot à son effigie sur la pelouse, au même titre que Kat et Ciro. "Avant le match, le président de Galatasaray, Dursun Aydın Özbek, a remis un maillot spécial à l'inoubliable numéro 10 de Galatasaray, Dries Mertens, à son épouse Kat et à leur fils Ciro", a écrit le club sur ses réseaux sociaux.

"Quand Ciro a vu qu'on approchait du stade, il était fou de joie. Il avait hâte d'y être et de courir sur le terrain. C'est merveilleux de vivre un tel moment en famille", confiait, quant à lui, Mertens au micro de Galatasaray TV.

Un retour qui a fait plaisir aux supporters locaux, mais qui n'a pas permis au Galatasaray de remporter la rencontre. 0-0 score final. On se doute que Dries Mertens aurait au moins aimé voir un but pour son retour au RAMS Park.