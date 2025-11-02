Arne Engels décisif : le Celtic remporte le Old Firm contre les Rangers de Nicolas Raskin

Le Old Firm entre le Celtic et les Glasgow Rangers avait lieu ce dimanche, en demi-finale de la League Cup. L'équipe d'Arne Engels et de Michel-Ange Balikwisha s'est imposée face à celle de Nicolas Raskin.

En championnat d’Écosse, les deux géants que sont le Celtic et les Rangers accusent déjà un retard de neuf et quatorze (!) points sur les Hearts of Midlothian. Avec un match en retard à jouer, puisqu’ils s’affrontaient ce week-end en demi-finale de la League Cup écossaise.

Titulaire, Arne Engels a participé au premier but en délivrant une passe décisive pour Johnny Kenny, peu avant la demi-heure de jeu (1-0, 25e). Dix minutes plus tard, le Norvégien Theo Aasgaard a été expulsé pour les Rangers.

Arne Engels passeur décisif, le Celtic file en finale de League Cup

Malgré leur infériorité numérique, les Rangers ont égalisé à dix minutes de la fin grâce à un penalty transformé par leur capitaine James Tavernier. La décision s’est donc faite en prolongations.

Juste après le coup d’envoi des prolongations, Callum McGregor a redonné l’avantage au Celtic (2-1, 93e), avant que le jeune Callum Osmand (19 ans) ne scelle définitivement le score (3-1, 109e).

Entré pour les dix dernières minutes, Michel-Ange Balikwisha a également pu participer à la fête. Le Celtic s’impose et retrouve un peu de confiance avant de tenter de combler son retard sur les Hearts au classement. Arne Engels et ses coéquipiers affronteront St.Mirren en finale, le 14 décembre.